Уиткофф и Кушнер примут участие в переговорах с РФ в Абу-Даби 4 февраля

Фото: ТАСС/AP/Gian Ehrenzeller

Спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер примут участие в переговорах с РФ в Абу-Даби 4 февраля. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Она напомнила, что до этого Трампу, Кушнеру и Уиткоффу уже удалось обеспечить мир на Ближнем Востоке, сделав "невозможное возможным".

"И я знаю, что они стремятся добиться того же применительно к (конфликту между. – Прим. ред.) Россией и Украиной", – цитирует Ливитт ТАСС.

Как указывал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, изменений в делегации РФ на предстоящих переговорах не ожидается. Ее вновь возглавит глава Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков.

При этом Трамп заявлял, что вскоре по переговорам по украинскому урегулированию ожидаются хорошие новости.