Посол РФ Келин заявил, что кража российских активов будет разрушительной для Британии

Фото: ТАСС/Илья Дмитрячев

Полная конфискация российских активов нанесет британской финансовой системе последствия не менее разрушительные, чем для фининститутов и стран Евросоюза (ЕС), заявил РИА Новости посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

"Совместно с другими странами "семерки" британцы уже опустились до воровства доходов, которые приносят российские суверенные средства, поскольку их собственные финансовые возможности для выделения очередного кредита Украине изрядно истощились", – сказал он.

Келин также отметил, что британские банки уже публично выражают опасения относительно возможных судебных исков со стороны России и значительных финансовых потерь в случае реализации планов по конфискации.

Ранее Еврокомиссия утвердила соглашение о предоставлении кредита Украине в размере 90 миллиардов евро. По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Киев вернет долг странам ЕС, если Россия выплатит "репарации в полном объеме". При этом замороженные российские активы пока останутся в европейских депозитариях.

Вместе с тем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с резкой критикой этого решения. Он заявил, что те, кто полагается на российские репарации для погашения европейских кредитов Украине, живут в иллюзии или игнорируют реальность.