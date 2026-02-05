Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 февраля, 21:12

Происшествия

Пансионат в ТиНАО, откуда госпитализировали постояльцев, закрыли на карантин

Фото: телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА

Частный пансионат в селе Красная Пахра в ТиНАО, откуда госпитализировали 10 человек с подозрением на инфекцию, закрыли на карантин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сеть пансионатов.

Пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора уточнила, что там выявили случай заболевания кишечной инфекцией. В связи с этим в здании организовано эпидемиологическое расследование.

"Частный пансионат для пожилых людей не уведомлял о начале предпринимательской деятельности, в связи с чем на надзоре в управлении не находится. Лицензия на медицинскую деятельность у пансионата отсутствует", – отметило ведомство.

В рамках расследования специалисты взяли пробы сырья и готовой продукции, смывы с объектов внешней среды и биологический материал у контактного персонала и постояльцев. При этом врачи установили в очаге 11 пациентов с признаками кишечной инфекции, указал Роспотребнадзор.

Вместе с тем юридическое лицо не стало взаимодействовать с ведомством и покинуло территорию пансионата. При префектуре ТиНАО был организован оперштаб, куда вошли сотрудники Роспотребнадзора, следственных органов, прокуратуры, департамента труда и социальной защиты населения Москвы и управы района Краснопахорского.

О произошедшем стало известно 5 февраля. Предварительно установлено, что на земельном участке, который занимает учреждение, расположены корпуса для проживания и здание пищеблока. На момент прибытия работников прокуратуры ТиНАО в пансионате находились свыше 150 жильцов, а также персонал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Роспотребнадзор начал расследование из-за вспышки кишечной инфекции на курорте "Шерегеш"

Читайте также


происшествиягород

Главное

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика