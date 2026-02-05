Пансионат в ТиНАО, откуда госпитализировали постояльцев, закрыли на карантин

Фото: телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА

Частный пансионат в селе Красная Пахра в ТиНАО, откуда госпитализировали 10 человек с подозрением на инфекцию, закрыли на карантин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сеть пансионатов.

Пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора уточнила, что там выявили случай заболевания кишечной инфекцией. В связи с этим в здании организовано эпидемиологическое расследование.

"Частный пансионат для пожилых людей не уведомлял о начале предпринимательской деятельности, в связи с чем на надзоре в управлении не находится. Лицензия на медицинскую деятельность у пансионата отсутствует", – отметило ведомство.

В рамках расследования специалисты взяли пробы сырья и готовой продукции, смывы с объектов внешней среды и биологический материал у контактного персонала и постояльцев. При этом врачи установили в очаге 11 пациентов с признаками кишечной инфекции, указал Роспотребнадзор.

Вместе с тем юридическое лицо не стало взаимодействовать с ведомством и покинуло территорию пансионата. При префектуре ТиНАО был организован оперштаб, куда вошли сотрудники Роспотребнадзора, следственных органов, прокуратуры, департамента труда и социальной защиты населения Москвы и управы района Краснопахорского.

О произошедшем стало известно 5 февраля. Предварительно установлено, что на земельном участке, который занимает учреждение, расположены корпуса для проживания и здание пищеблока. На момент прибытия работников прокуратуры ТиНАО в пансионате находились свыше 150 жильцов, а также персонал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.