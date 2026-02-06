Джиган заявил, что в его разводе с Самойловой виноваты гадальные расклады

Фото: ТАСС/Ольга Зиновская

Рэпер Джиган вновь заявил о желании сохранить брак с Оксаной Самойловой, а также высказал возможную причину ухудшения отношений в паре. Своим мнением он поделился в новом выпуске проекта "Джиган и Оксана", опубликованном на "VK Видео".

"Случилась беда в нашей семье, которую я типа должен преодолеть. Короче, нужно справиться с этим. Задача – сохранить семью в первую очередь", – сказал он.

По словам музыканта, сложности в семейной жизни копились на протяжении нескольких лет, однако всего год назад пара задумывалась о рождении еще одного ребенка. Препятствием послужили проблемы со здоровьем, а также однообразие в сексе и продолжительный стресс супруги.

Джиган также не исключил, что причина кроется в гадальных раскладах. Он пояснил, что жена начала в последнее время все чаще обращаться к эзотерике, хотя сам он считает подобные вещи "чертовщиной".

Бракоразводный процесс инициировала Самойлова. Она говорила, что не видела мужа больше месяца. Несмотря на предоставленный судом двухмесячный срок для примирения, пара не смогла восстановить отношения.

Однако расторжение брака было приостановлено, поскольку Джиган подал встречный иск с требованием признать брачный договор недействительным.