Представитель Оксаны Самойловой рассказал, что блогер и Джиган не примирились

Фото: Legion-Media.com/NEWS/Алексей Белкин

Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган (настоящее имя – Денис Устименко-Вейнштеин. – Прим. ред.) не примирились в рамках бракоразводного процесса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Самойловой Олега Тонаконяна.

По его словам, за 2 месяца, которые были предоставлены Самойловой и Джигану на примирение, ничего не изменилось. Блогер готова окончательно расторгнуть брак.

Самойлова в октябре опубликовала в соцсети пост, где поделилась, что устала быть сильной. Спустя несколько дней она подала иск на развод.

Позднее блогер рассказала, что не видела рэпера больше месяца. Он также не явился на заседание по делу о разводе. По словам адвоката Самойловой Тонаконяна, Джиган намеревался примириться с супругой.