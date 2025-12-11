Оксана Самойлова предсказала ухудшение отношений с Джиганом на фоне развода

Форма поиска по сайту

11 декабря, 14:34

Шоу-бизнес
"Пока ничего не делим": Оксана Самойлова предрекла ухудшение отношений с Джиганом

Блогер Оксана Самойлова заявила журналистам, что в перспективе ее отношения с мужем, рэпером Джиганом, начнут ухудшаться на фоне развода. Инфлюенсер отметила, что сейчас они общаются хорошо, потому что еще не приступили к разделу имущества. Подробности – в материале Москвы 24.

"Плохие отношения еще впереди"

Фото: vk.com/VK Видео

10 декабря блогер Оксана Самойлова появилась на кинопремьере и рассказала журналистам об общении с супругом, рэпером Джиганом (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн), с которым начала бракоразводный процесс. Инфлюенсер заявила, что пока у нее с музыкантом "отличные отношения", а "нехорошие" еще впереди.

Мы общаемся по поводу детей, не скандалим, но пока мы просто ничего не делим, ни детей, ни имущество. Мы еще не развелись фактически. Я думаю, Денис думает, что мы не разведемся, а я уже много раз говорила, что да. Поэтому я думаю, наши плохие отношения еще впереди.
Оксана Самойлова
блогер, предприниматель

Предприниматель также уточнила, что они с супругом пока не договорились о том, где и как будут встречать Новый год.

Сам Джиган появился на том же мероприятии и кратко ответил на вопросы журналистов. Музыкант заявил, что "у всех есть шанс" и он пытается вернуть жену, задаривая ее большим количеством цветов.

5 декабря состоялась премьера реалити-шоу о семейной жизни пары. В проекте будут показаны причины развода знаменитостей.

"У людей будет возможность понаблюдать мою позицию. Ни один другой формат не дал бы возможности настолько глубоко показать, как обстоят дела на самом деле", – заявила Оксана.

При этом Джиган признался, что проект получился для него очень личным и честным.

"Если бы я знал, что все в итоге приведет нас к сегодняшнему дню, то я бы отказался от съемок", – добавил рэпер.

Два месяца на примирение

Фото: legion-media.com/NEWS.ru/Алексей Белкин

СМИ сообщили о том, что Самойлова подала на развод с Джиганом, в начале октября. В конце месяца прошло техническое заседание для урегулирования организационных вопросов.

17 ноября суд дал семье два месяца на примирение, однако Оксана отметила в беседе с журналистами, что не готова на это, ведь "это процесс не месяца, не двух, не трех". При этом инфлюенсер не исключила, что супруг все же "повзрослеет". Бизнесвумен также отметила, что Джиган стал больше времени и внимания уделять их четверым детям, а она хочет разобраться в себе и в том, что ей "интересно в этой жизни, кроме детей и семьи".

Сам Денис на заседании не присутствовал. Следующая встреча супругов в суде запланирована на вторую половину января 2026 года.

При этом пользователи Сети предположили, что развод пары может быть лишь пиар-ходом, чтобы "прогреть" аудиторию перед премьерой трека Джигана и их реалити-шоу. В свою очередь Самойлова опровергла эту теорию, заявив, что они не нуждаются в подобном пиаре.

