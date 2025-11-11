Блогер Nikki Seey со скандалом рассталась с футболистом "Динамо" Муми Нгамале

Российская блогер Nikki Seey рассталась с нападающим московского "Динамо" и сборной Камеруна Муми Нгамале. Девушка уличила возлюбленного в измене и устроила скандал, а тот в ответ выгнал ее из квартиры. Подробности произошедшего в материале Москвы 24.
"С каким чудовищем я была"
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/nikkiseey
Блогер Nikki Seey (настоящее имя – Ника Черемисинова) 9 ноября поделилась с подписчиками новостью, что ей изменил ее парень, футболист Муми Нгамале. Вингер сборной Камеруна выступает за московское "Динамо" с сезона 2022/23.
Ника и Муми познакомились через общих друзей. По словам девушки, спортсмен с самого начала хотел только серьезных отношений. В целом, по данным СМИ, пара встречалась полгода.
Ника показала в блоге скрины и видео, подтверждающие измену возлюбленного, который переписывался с другими девушками. Позже она опубликовала пост, в котором заявила, что ее нынешние отношения оказались ошибкой. Вскоре Черемисинова продемонстрировала фото с чемоданом и сообщила, что Муми попросил ее собрать вещи и покинуть квартиру.
"С каким чудовищем я была", – написала девушка.
Ника также сообщила, что ее подписчицы и их подруги делились с ней историями о том, как Нгамале пытался познакомиться с другими, уже будучи в отношениях.
Изначально скандал в паре начался с того, что Ника получила видео из клуба, где отдыхал спортсмен. На нем Нгамале обнимается с некой девушкой, рассказала блогер изданию Sport24.
Пара встретилась в квартире и начала выяснять отношения. По словам Ники, она потребовала от Муми объяснений, а он в ответ только смеялся и пытался сделать вид, что девушка просто не так все поняла. Вскоре ситуация стала накаляться.
"Схватил меня за волосы и начал отбирать паспорт. Очень сильно держал меня и выдрал клок волос", – рассказала девушка в интервью. Фото волос она опубликовала в своем блоге.
По словам Ники, в ходе ссоры Муми выразил недовольство тем, что возлюбленная обо всем рассказывает подписчикам в своих соцсетях. Футболист заявил, что переживает за свою репутацию, а затем потребовал от девушки собрать вещи и уехать.
На следующий день Черемисинова наняла двух охранников и приехала в его апартаменты. Нгамале попытался забаррикадироваться в комнате и не пускал бывшую, но после настойчивых требований Ника все же проникла внутрь и обнаружила в шкафу неизвестную девушку. Спустя сутки та опубликовала пост, в котором рассказала, что произошло на самом деле. Подругой спортсмена оказалась фитнес-тренер Екатерина. По ее словам, она действительно находилась в квартире Муми, но между ними не было какой-либо романтики или интима.
"Все, что касается какой-то интимной жизни – она в моей картине мира может быть только в отношениях и никак иначе. Соответственно, ни одно, ни другое с данным человеком меня не связывает", – заявила незнакомка в своем блоге.
"Ребята, соберитесь"
Подписчики блогера упрекнули ее в том, что она вынесла подробности личной жизни на всеобщее обозрение, а также использовала ссору как пиар. Причиной негативных комментариев стало то, что количество фолловеров в телеграм-канале выросло до 300 тысяч человек, о чем Ника сообщила 11 ноября. Однако нашлись и те, кто поддержал Черемисинову, в том числе блогер из Камеруна.
Главный тренер сборной России и московского "Динамо" Валерий Карпин, комментируя скандал, заявил, что с Нгамале у него только рабочие отношения. По словам тренера, игрок и сейчас выходит на поле нечасто, и, возможно, так все и продолжится.
"У меня с ним деловые отношения, а про отношения Нгамале со мной надо спросить у него", – высказался Карпин в комментарии для Sport24.
Как писали СМИ, певица Анна Седокова также прокомментировала измену Нгамале. Пост она разместила в своем блоге, но позже удалила. По словам исполнительницы, Муми – не единственный игрок "Динамо", изменяющий второй половине. Один из женатых коллег Нгамале отправлял ей и даже ее дочери в соцсетях неоднозначные сообщения.
"Он одновременно отправлял сальные сообщения и мне, и моей дочке! Вы вообще представляете? Это что, мы настолько не общаемся и он такое золото, чтобы не обсудить это друг с другом? Ребята, соберитесь", – написала певица.
В свою очередь, бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев высказался против отстранения Нгамале из‑за инцидента, сообщает "Газета.ру". По его мнению, выгонять игрока не стоит, потому что Карпин и так не выпускает его в основном составе и не рассчитывает на него. Пономарев также добавил, что подобное поведение не красит Нгамале, однако отметил талант камерунца и его возможность принести команде пользу при должном усердии.
При этом агент Бояз Горен, который представляет интересы футболиста, заявил Sport24, что пострадавшей стороной в этой истории стал именно его клиент.
"Это печальная реальность нашего времени. Ее скандальное реалити-шоу поставило Нгамале в юридически и морально непростое положение, и любой, кто принимает в этом участие, должен понимать, насколько это некрасиво. Тут важно обойтись без лицемерия, ведь мы понимаем, что у всех, от простых до самых успешных людей, дома, за закрытыми дверями, часто происходят сложные ситуации, но они не выходят в медиапространство в режиме онлайн. Потому что такое не подразумевается нормальными человеческими отношениями", – резко высказался Горен.
Он также добавил, что контракт Нгамале с "Динамо" заканчивается в конце сезона, и футболист профессионально выполняет свои обязанности. При этом Муми уважает жителей России и рассказывает о стране за границей только хорошее, подчеркнул его представитель.