Блогер Nikki Seey со скандалом рассталась с футболистом "Динамо" Муми Нгамале

Российская блогер Nikki Seey рассталась с нападающим московского "Динамо" и сборной Камеруна Муми Нгамале. Девушка уличила возлюбленного в измене и устроила скандал, а тот в ответ выгнал ее из квартиры. Подробности произошедшего в материале Москвы 24.

"С каким чудовищем я была"

Блогер Nikki Seey (настоящее имя – Ника Черемисинова) 9 ноября поделилась с подписчиками новостью, что ей изменил ее парень, футболист Муми Нгамале. Вингер сборной Камеруна выступает за московское "Динамо" с сезона 2022/23.

Ника и Муми познакомились через общих друзей. По словам девушки, спортсмен с самого начала хотел только серьезных отношений. В целом, по данным СМИ, пара встречалась полгода.

Ника показала в блоге скрины и видео, подтверждающие измену возлюбленного, который переписывался с другими девушками. Позже она опубликовала пост, в котором заявила, что ее нынешние отношения оказались ошибкой. Вскоре Черемисинова продемонстрировала фото с чемоданом и сообщила, что Муми попросил ее собрать вещи и покинуть квартиру.

"С каким чудовищем я была", – написала девушка.

Ника также сообщила, что ее подписчицы и их подруги делились с ней историями о том, как Нгамале пытался познакомиться с другими, уже будучи в отношениях.

Изначально скандал в паре начался с того, что Ника получила видео из клуба, где отдыхал спортсмен. На нем Нгамале обнимается с некой девушкой, рассказала блогер изданию Sport24.





Ника Черемисинова блогер Я быстро собралась и приехала в клуб, однако Нгамале там уже не было. Он увидел меня и скрылся. В этом Муми позже признался дома. Больше всего меня поразила его реакция в переписке, когда я скинула видео с изменой. Нгамале просто написал: "А что такого?"

Пара встретилась в квартире и начала выяснять отношения. По словам Ники, она потребовала от Муми объяснений, а он в ответ только смеялся и пытался сделать вид, что девушка просто не так все поняла. Вскоре ситуация стала накаляться.

"Схватил меня за волосы и начал отбирать паспорт. Очень сильно держал меня и выдрал клок волос", – рассказала девушка в интервью. Фото волос она опубликовала в своем блоге.

По словам Ники, в ходе ссоры Муми выразил недовольство тем, что возлюбленная обо всем рассказывает подписчикам в своих соцсетях. Футболист заявил, что переживает за свою репутацию, а затем потребовал от девушки собрать вещи и уехать.

На следующий день Черемисинова наняла двух охранников и приехала в его апартаменты. Нгамале попытался забаррикадироваться в комнате и не пускал бывшую, но после настойчивых требований Ника все же проникла внутрь и обнаружила в шкафу неизвестную девушку. Спустя сутки та опубликовала пост, в котором рассказала, что произошло на самом деле. Подругой спортсмена оказалась фитнес-тренер Екатерина. По ее словам, она действительно находилась в квартире Муми, но между ними не было какой-либо романтики или интима.

"Все, что касается какой-то интимной жизни – она в моей картине мира может быть только в отношениях и никак иначе. Соответственно, ни одно, ни другое с данным человеком меня не связывает", – заявила незнакомка в своем блоге.

"Ребята, соберитесь"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Подписчики блогера упрекнули ее в том, что она вынесла подробности личной жизни на всеобщее обозрение, а также использовала ссору как пиар. Причиной негативных комментариев стало то, что количество фолловеров в телеграм-канале выросло до 300 тысяч человек, о чем Ника сообщила 11 ноября. Однако нашлись и те, кто поддержал Черемисинову, в том числе блогер из Камеруна.

Главный тренер сборной России и московского "Динамо" Валерий Карпин, комментируя скандал, заявил, что с Нгамале у него только рабочие отношения. По словам тренера, игрок и сейчас выходит на поле нечасто, и, возможно, так все и продолжится.

"У меня с ним деловые отношения, а про отношения Нгамале со мной надо спросить у него", – высказался Карпин в комментарии для Sport24.

Как писали СМИ, певица Анна Седокова также прокомментировала измену Нгамале. Пост она разместила в своем блоге, но позже удалила. По словам исполнительницы, Муми – не единственный игрок "Динамо", изменяющий второй половине. Один из женатых коллег Нгамале отправлял ей и даже ее дочери в соцсетях неоднозначные сообщения.

"Он одновременно отправлял сальные сообщения и мне, и моей дочке! Вы вообще представляете? Это что, мы настолько не общаемся и он такое золото, чтобы не обсудить это друг с другом? Ребята, соберитесь", – написала певица.

В свою очередь, бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев высказался против отстранения Нгамале из‑за инцидента, сообщает "Газета.ру". По его мнению, выгонять игрока не стоит, потому что Карпин и так не выпускает его в основном составе и не рассчитывает на него. Пономарев также добавил, что подобное поведение не красит Нгамале, однако отметил талант камерунца и его возможность принести команде пользу при должном усердии.

При этом агент Бояз Горен, который представляет интересы футболиста, заявил Sport24, что пострадавшей стороной в этой истории стал именно его клиент.





Бояз Горен агент Муми Нгамале Не хочу комментировать личную жизнь, но он, несомненно, стал жертвой той, кто использовала его для своего финансового благополучия, создания узнаваемости и повышения количества подписчиков в социальных сетях. Та, кто еще несколько месяцев назад была известна лишь узкому кругу в своем микрорайоне, теперь появилась в СМИ. Хочу передать привет ее следующему спонсору!

"Это печальная реальность нашего времени. Ее скандальное реалити-шоу поставило Нгамале в юридически и морально непростое положение, и любой, кто принимает в этом участие, должен понимать, насколько это некрасиво. Тут важно обойтись без лицемерия, ведь мы понимаем, что у всех, от простых до самых успешных людей, дома, за закрытыми дверями, часто происходят сложные ситуации, но они не выходят в медиапространство в режиме онлайн. Потому что такое не подразумевается нормальными человеческими отношениями", – резко высказался Горен.

Он также добавил, что контракт Нгамале с "Динамо" заканчивается в конце сезона, и футболист профессионально выполняет свои обязанности. При этом Муми уважает жителей России и рассказывает о стране за границей только хорошее, подчеркнул его представитель.

