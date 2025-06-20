Звезда "Великолепного века" Озан Гювен получил тюремный срок за домашнее насилие

Фото: кадр из сериала "Великолепный век"; режиссер – Дурул Тайлан, Ямур Тайлан, Ягыз Алп Акайдын; производство – Tim's Productions

Суд приговорил турецкого актера Озана Гювена к тюремному сроку по делу о домашнем насилии, сообщает "Радио 1" со ссылкой на Haber Gazetesi.

Актера, который прославился ролью Рустема-паши в сериале "Великолепный век", признали виновным в избиении Дениз Булутсуз, его бывшей избранницы. Артиста приговорили к заключению сроком на два года и три месяца.

При этом Гювен свою вину отрицает. Как заявлял актер, девушка напала на него первой. Он даже подал встречный иск, требуя, чтобы Булутсуз признали виновной в агрессии и клевете.

Это уже второй актер сериала "Великолепный век", получивший тюремный срок. Ранее к 1 году, 10 месяцам и 15 дням приговорили Халита Эргенча, сыгравшего султана Сулеймана. Его обвинили в даче ложных показаний по делу о протестах в стамбульском парке Гези в 2013 году.