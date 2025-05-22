Сексолог Никулин: с "плохим парнем" не удастся построить здоровые отношения

Женщины считают более привлекательными мужчин с психопатическими чертами, выяснили зарубежные ученые. В чем опасность отношений с "плохими парнями", разбиралась Москва 24.

"Темная триада"

Мужчины с чертами так называемой темной триады кажутся женщинам более привлекательными. К таким выводам пришли ученые Хунаньского педагогического университета, сообщило издание DailyMail.



"Темная триада" – совокупность нарциссизма, макиавеллизма и психопатии. Люди с таким набором черт часто характеризуются низким уровнем эмпатии, стремлением манипулировать и склонностью к насилию.



Специалисты показали более чем 500 женщинам фотографии мужчин и попросили оценить каждого с точки зрения привлекательности и надежности. В итоге представители с ярко выраженными чертами триады спровоцировали наибольший интерес.





Ци Ву автор исследования В условиях краткосрочного взаимодействия такие люди, как правило, вызывают больше доверия. Отчасти это объясняется тем, что их считают более привлекательными из-за черт лица.

Эксперты добавили, что в целом женщины выбирают подобных партнеров бессознательно: все дело в реакции на внешность и поведение.

"Красные флаги"

Психотерапевт Александр Федорович в беседе с Москвой 24 объяснил, что мужчины с вышеуказанными признаками могут казаться более привлекательными для противоположного пола не из-за внешних данных, а скорее ввиду личностных характеристик.

"При коротком контакте, как правило, они хороши даже в своих негативных чертах: яркие, более мужественные, агрессивно целеустремленные. Они не среднестатистические, и этим и привлекают дам", – рассказал врач.

При этом здоровые долгосрочные отношения с "плохим парнем" с высокой вероятностью построить не получится, заявил в беседе с Москвой 24 психолог и сексолог Константин Никулин. По его словам, главный признак адекватного партнерства – умение договариваться, что невозможно с людьми, обладающими чертами "темной триады". Кроме того, с ними не получится соблюдать баланс "отдаю-получаю", что приводит к истощению физического и психологического ресурса, а также разрушает самооценку второй половины.





Константин Никулин психолог и сексолог Также мужчины более склонны к домашнему насилию. Ряд исследований подтверждает, что в их мозге слабее развита часть, отвечающая за эмпатию. Более того, если они относятся к партнеру как к ресурсу, а не как к человеку, то могут разрешать себе насилие в его отношении.

Кроме того, психолог перечислил ряд "красных флагов", которые указывают на черты "темной триады":



слишком сильные и быстрые эмоциональные реакции, связанные с гневом и раздражением;

плохое обращение с теми, от кого такие люди не зависят: к примеру, унизительное общение с официантами в ресторане;

мстительность и злопамятность;

неумение держать слово, неспособность адекватно воспринимать критику;

круг друзей таких личностей, как правило, построен на выгоде, а не на совпадении интересов.

При этом разрывать отношения с такими партнерами нужно аккуратно, предупредил Никулин. Люди с психопатией бывают не просто токсичными, но и потенциально опасными: могут преследовать, угрожать физическим вредом и даже причинять его. Поэтому уходить от них лучше незаметно, обрывая всевозможные каналы связи, заключил специалист.