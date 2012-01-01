Сексолог Миллер: отношения зумеров с партнерами постарше обречены на провал

Зумеры стали чаще выбирать более взрослых партнеров для отношений, сообщили зарубежные СМИ. Одна из основных причин такой тенденции – несовместимость взглядов молодых мужчин и женщин. В чем причина волны неравных отношений, разбиралась Москва 24.

От 18 и гораздо старше

Зумеры в последние годы стали чаще выбирать более взрослых партнеров для отношений, сообщило издание The Independent со ссылкой на статистику одного из приложений для знакомств. В частности, 63% пользователей сервиса подчеркнули свое безразличие к возрастной несовместимости.

По данным СМИ, тренд объясняется пропастью во взглядах между молодыми партнерами. В частности, иностранные девушки чаще придерживаются прогрессивных убеждений (например, в вопросах прав женщин), тогда как юноши скорее склоняются к консервативным позициям. В пример издание приводит историю 19-летней Лизы, которая встречается с мужчиной около 30.

"Я довольно болтлива и иногда ходила на свидания с кем-то своего возраста. Чаще всего это заканчивалось ссорой, когда он начинал говорить, что Эндрю Тейт (популярный у западных молодых людей блогер, который считает женщин собственностью мужчин. – Прим. ред.) делает хорошие заявления или что парни предпочли бы, чтобы женщина оставалась дома. Это опыт многих моих друзей в отношениях с ровесниками", – рассказала Лиза.





Лиза девушка, которая встречается с мужчиной намного старше себя Мой парень – очень классный, феминист, и, как ни странно, большинство его приятелей такие же.

Молодые люди, в свою очередь, отмечают, что чувствуют себя менее уверенным в обществе молодых девушек, у которых слишком высокие требования к партнерам. Однако несовместимость поколений грозит серьезными последствиями: среди основных проблем в тексте указаны снижение уровня счастья, низкие прогнозы по рождаемости, а также негативный взгляд на будущее среди молодежи.

При этом статистика указывает, что зумеры в целом стали реже строить пары. По данным СМИ, только 56% представителей поколения Z сообщили о романтических отношениях в подростковом возрасте. Это резкое падение по сравнению с 78% бумеров, 76% представителей поколения X и 61% миллениалов.

"Союз обречен на провал"

Семейный психолог Наталья Маклакова заявила в разговоре с Москвой 24, что пары с большой разницей в возрасте возникают не из-за конфликта интересов с ровесниками, а ввиду характерной для зумеров незрелости.

"Молодые люди в большинстве своем сегодня не готовы брать на себя ответственность. А строить серьезные отношения со сверстником – это как минимум делить обязательства поровну", – отметила психолог.





Наталья Маклакова семейный психолог Более взрослый партнер – это, как правило, удобно. Ведь чаще всего в такие отношения входят с достаточно благополучными людьми, не проблемными. Старший человек уже чего-то достиг, а младший может просто под него подстроиться.

В то же время сексолог Александра Миллер указала, что неравные пары одинаково характерны для обоих полов.

"Подобные союзы всегда были и всегда будут. Они происходят от того, что молодым людям не хватает родительской фигуры, которую они пытаются найти в своем партнере", – рассказала специалист Москве 24.

Хотя выгоду из большой разницы в возрасте в целом извлекают оба человека, такие отношения вряд ли будут долговечными, подчеркнула Миллер.





Александра Миллер сексолог В большинстве случаев они обречены на провал. Чем старше будут становиться партнеры, тем ощутимее возрастные различия, которые поначалу могут не так сильно бросаться в глаза. Это разница во внешности, взглядах, образе жизни.

Эксперт добавила, что крепкие долгосрочные отношения с большей вероятностью можно построить именно в рамках одного поколения. По мнению сексолога, разница в 10–15 лет между партнерами еще допустима, а вот выход за эти рамки снижает вероятность успеха.

