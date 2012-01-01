Зумеры придумали новый термин для сожительства по расчету – "инфлейшиншип"

Зумеры изобрели новое понятие для сожительства по расчету: термином "инфлейшншип" теперь обозначают отношения между партнерами, которые строятся на материальной выгоде. В чем суть нового понятия и что думают о нем психологи – в материале Москвы 24.

Новый брак по расчету?

Термин пришел в Россию из-за границы. Как пишут зарубежные СМИ, представители поколения Z начинают совместную жизнь ради финансовой стабильности, а не из-за желания быть ближе друг к другу. Для обозначения такого рода отношений в обиход и вошло определение "инфлейшншип".

Английское inflationship получилось в результате комбинации слов inflation ("инфляция") и relationship ("отношения"). Так называют союзы, в которых пары живут только ради разделения финансовых трудностей, а не из-за романтических чувств.

Многие зумеры считают одиночество роскошью ввиду роста цен на повседневные нужды при сохранении зарплаты на прежнем уровне. Например, согласно исследованию британской компании Hargreaves Lansdown, оплата коммунальных счетов, налоги, аренда, оплата интернета и прочие необходимые расходы одиночке обойдутся примерно на 860 фунтов стерлингов (более 97 тысяч рублей) дороже, чем тем, кто делит эти расходы в паре.

Напротив, жизнь, где за материальное благополучие отвечают уже двое, создает ощущение стабильности и даже позволяет сделать некоторые накопления. При этом романтика уходит на второй план.





издание The Face Кризис стоимости жизни действительно заставляет людей задуматься о своем жизненном выборе и принять те решения, которые они бы не сделали в иных условиях.

Россияне привнесли в зарубежное понятие свой оттенок. Многие рассказывают в соцсетях, что прошли через опыт инфлейшиншипа. При этом, в отличие от иностранцев, они не поспешно вступали в сожительство, а наоборот, боялись разорвать отношения из-за угрозы финансовой нестабильности.

"Я больше года не могла расстаться парнем, потому что мы понимали, что отдельно жить просто не потянем. Расстались, как только вышли на нормальный стабильный доход. И мы прямо проговаривали, что вот такая ситуация, ну что поделать", – рассказала девушка в блоге.

Еще одна пара не оформляла развод почти год, пока один из супругов не устроился на работу с достаточным для отдельной жизни заработком.





из сообщения пользователя Сети Мой друг жил с бывшей женой в ипотечной однушке. Они, конечно, были уже друг другу чужими людьми и спали раздельно. Но не могли разъехаться по причине: "Мы сейчас подкопим денег и возьмем ей тоже однушку, чтобы было честно".

Адепты инфлейшиншипа отмечают, что финансовая стабильность в таких отношениях не единственный плюс. По их мнению, важна еще и поддержка, которую оказывают друг другу все еще близкие люди, пусть даже романтических чувств уже нет.

При этом часть комментаторов отмечают, что новым термином названы уже давно практикующиеся браки по расчету. Некоторые пользователи указали, что их родители уже несколько десятков лет не разводятся "из-за этого инфлейшиншипа".

Ритм жизни или нежелание взрослеть?

Одной из причин, по которой партнеры вступают в подобные отношения или остаются в них, испытывая при этом дискомфорт, – это нежелание взрослеть. Такое мнение в разговоре с Москвой 24 выразила психолог Наталья Наумова.

По ее словам, многие люди не готовы брать на себя всю ответственность за собственную жизнь, а предпочитают делить ее с кем-то – как дети с родителями.



Наталья Наумова психолог Выйти из таких отношений сложно, потому что они создают чувство безопасности, от которого сложно отказаться, даже ради высоких чувств.

Кроме того, мужчины и женщины, выбирающие для себя отношения в стиле "инфлейшиншип", часто оказываются неудовлетворенными жизнью, говорит эксперт.

"Бывают такие семьи, где люди просто функционально живут, заботятся друг о друге, оплачивают совместно жилье, могут даже воспитывать детей, но при этом нет чувственного образа. Эти люди много чего не проживают. И когда они приходят в терапию, мы видим сильную неудовлетворенность жизнью", – пояснила она.

В целом же психологи отмечают, что, хотя понятие "инфлейшиншип" и новое, отношения, которые под ним подразумеваются, встречаются в практике давно.

"В крупных городах абсолютно точно это есть. Ритм жизни там кардинально отличается от других мест. Узнавать друг друга лучше, укреплять взаимосвязь у людей нет времени. Такие отношения (инфлейшиншип. – Прим. ред.) мы можем уже назвать условной нормой", – рассказала Москве 24 психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим.

Однако пары, которые быстро вступают в этап совместного проживания, могут перескочить несколько важных этапов формирования привязанности, предупредила психолог. В таком случае шансы на построение крепких отношений снижаются, подчеркнула специалист.





Софья Сулим психолог Если люди постепенно узнают друг друга, не спешат, то у них есть шанс спокойно оценить – твой это человек или не твой. И если твой, тогда есть шанс построить с ним глубокие отношения. Это нужно сделать до сожительства.

Сулим в целом назвала достаточно низкой вероятность построить здоровые отношения там, где доминирует материальная составляющая. А пары, которые остаются вместе не из-за любви, а внешних факторов, могут в итоге прийти к созависимым отношениям, предостерегла психолог.