Психолог Покусаева предупредила об опасности поиска супруга через сваху

Объявлений об услугах свах до сих пор немало в Сети, несмотря на популярность приложений для знакомств. Можно ли найти второю половину через посредника, а также с какими проблемами могут столкнуться клиенты таких специалистов, разбиралась Москва 24.
Пара под ключ
Накануне Дня святого Валентина различные интернет-площадки полны предложений, где профессиональные посредники обещают качественно подобрать клиентам вторую половинку. Пакеты услуг предлагаются разные – от простого поиска партнера по интересам до практически создания семьи под ключ: в дополнение к анкетам от кандидатов клиенты могут оплатить экспертное наставничество, консультации по имиджу, экспресс-подготовку к свиданиям и даже персональное обучение по построению отношений.
Разнится и стоимость. За простую организацию интересного свидания попросят заплатить от 4 до 6 тысяч рублей. Ценник на более глубокую и длительную работу начинается от 100 тысяч рублей.
Как отмечают сами свахи, их услугами пользуются люди всех возрастов. При этом, в отличие от клиентов интернет-приложений, к ним приходят именно за серьезными отношениями.
"В среднем самый продуктивный возраст (с точки зрения создания успешных отношений. – Прим. ред.) – от 28 до 48 лет. Но среди моих клиентов есть и 25-летние мужчины, и 70-летние женщины", – рассказала Москве 24 профессиональная сваха Татьяна Тасуева.
Ее коллега Галина Карасева подчеркнула, что спрос на услуги свах с появлением приложений для знакомств не упал. Все дело в индивидуальном подходе к каждому клиенту, который не могут предложить различные сервисы, рассказала она в беседе с Москвой 24.
К тому же свахи дают клиентам защиту от мошенников, которых полно на сайтах и в приложениях для знакомств, заявила Карасева. По ее словам, первые аферисты отсеиваются на этапе оплаты услуг, которая производится еще до знакомства со второй половиной. Также все клиенты свах вместе с анкетами предоставляют паспорта – так проверяется возраст, соответствие фотографий действительности, а также семейное положение.
"Соцсети проверяем, через различные приложения – тоже. Если есть какие-то сомнения, и целое досье можем на человека составить", – добавила Карасева.
Кроме того, незаменимо для клиентов и профессиональное сопровождение. Со свахой мужчины и женщины могут проконсультироваться по различным вопросам, узнать об обратной связи от партнера и даже получить профессиональный совет о перспективности тех или иных отношений, пояснила специалист.
Шанс на успех?
Тем не менее риски при обращении к свахам все же есть. Во-первых, гуру не могут гарантировать успешные серьезные отношения даже при идеальном подборе кандидатов. Во-вторых, есть шанс столкнуться с мошенничеством со стороны и самих свах, предупредила в разговоре с Москвой 24 семейный психолог Олеся Покусаева.
"Например, берутся мужчины или женщины с сайтов знакомств, с ними договариваются, что они за гонорар сходят на пять свиданий, представятся теми-то вот с такими интересами. А самих клиентов в это время раскручивают на дорогостоящие договоры, по которым им подбирают якобы идеальную вторую половину", – рассказала психолог.
Поэтому она рекомендовала доверяться только проверенным специалистам с реальными отзывами от знакомых. Также необходимо самостоятельно проверить документы свахи и тщательно изучить договор, подчеркнула психолог.
При этом шанс завязать прочные отношения с помощью свахи есть, заявила Покусаева. Она отметила, что для некоторых людей заочное сватовство может стать чуть ли не единственным шансов для решения личных вопросов.
Также свахи могут помочь людям, которые в силу разных обстоятельств не могут размещать свои фотографии и личную информацию в открытых источниках, рассказала собеседница сайта.
При этом отчаявшимся одиночкам Покусаева рекомендовала обратиться к психологу, а не тратить время и средства на случайные знакомства. Несколько эпизодов неудачных отношений подряд могут говорить о наличии завышенных требований или других проблем у самого соискателя второй половины, подчеркнула специалист.