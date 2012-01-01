Психолог Покусаева предупредила об опасности поиска супруга через сваху

Объявлений об услугах свах до сих пор немало в Сети, несмотря на популярность приложений для знакомств. Можно ли найти второю половину через посредника, а также с какими проблемами могут столкнуться клиенты таких специалистов, разбиралась Москва 24.

Пара под ключ

Накануне Дня святого Валентина различные интернет-площадки полны предложений, где профессиональные посредники обещают качественно подобрать клиентам вторую половинку. Пакеты услуг предлагаются разные – от простого поиска партнера по интересам до практически создания семьи под ключ: в дополнение к анкетам от кандидатов клиенты могут оплатить экспертное наставничество, консультации по имиджу, экспресс-подготовку к свиданиям и даже персональное обучение по построению отношений.





из объявления в Сети Результат: вы создадите идеальную семью, сформируете образ и имидж, усовершенствуете поведение и образ мышления. Ваша жизнь наполнится гармонией и вы наконец-то обретете истинное счастье со второй половинкой.

Разнится и стоимость. За простую организацию интересного свидания попросят заплатить от 4 до 6 тысяч рублей. Ценник на более глубокую и длительную работу начинается от 100 тысяч рублей.

Как отмечают сами свахи, их услугами пользуются люди всех возрастов. При этом, в отличие от клиентов интернет-приложений, к ним приходят именно за серьезными отношениями.



"В среднем самый продуктивный возраст (с точки зрения создания успешных отношений. – Прим. ред.) – от 28 до 48 лет. Но среди моих клиентов есть и 25-летние мужчины, и 70-летние женщины", – рассказала Москве 24 профессиональная сваха Татьяна Тасуева.

Ее коллега Галина Карасева подчеркнула, что спрос на услуги свах с появлением приложений для знакомств не упал. Все дело в индивидуальном подходе к каждому клиенту, который не могут предложить различные сервисы, рассказала она в беседе с Москвой 24.





Галина Карасева профессиональная сваха Целых 24 параметра я учитываю при подборе кандидатов. Это и интересы, и предпочтения, и достаток. Иногда рассчитываем партнеров даже по биоритмам. Например, сова легче сойдется с совой, а не с жаворонком.

К тому же свахи дают клиентам защиту от мошенников, которых полно на сайтах и в приложениях для знакомств, заявила Карасева. По ее словам, первые аферисты отсеиваются на этапе оплаты услуг, которая производится еще до знакомства со второй половиной. Также все клиенты свах вместе с анкетами предоставляют паспорта – так проверяется возраст, соответствие фотографий действительности, а также семейное положение.

"Соцсети проверяем, через различные приложения – тоже. Если есть какие-то сомнения, и целое досье можем на человека составить", – добавила Карасева.

Кроме того, незаменимо для клиентов и профессиональное сопровождение. Со свахой мужчины и женщины могут проконсультироваться по различным вопросам, узнать об обратной связи от партнера и даже получить профессиональный совет о перспективности тех или иных отношений, пояснила специалист.

Шанс на успех?

Тем не менее риски при обращении к свахам все же есть. Во-первых, гуру не могут гарантировать успешные серьезные отношения даже при идеальном подборе кандидатов. Во-вторых, есть шанс столкнуться с мошенничеством со стороны и самих свах, предупредила в разговоре с Москвой 24 семейный психолог Олеся Покусаева.

"Например, берутся мужчины или женщины с сайтов знакомств, с ними договариваются, что они за гонорар сходят на пять свиданий, представятся теми-то вот с такими интересами. А самих клиентов в это время раскручивают на дорогостоящие договоры, по которым им подбирают якобы идеальную вторую половину", – рассказала психолог.

Поэтому она рекомендовала доверяться только проверенным специалистам с реальными отзывами от знакомых. Также необходимо самостоятельно проверить документы свахи и тщательно изучить договор, подчеркнула психолог.

При этом шанс завязать прочные отношения с помощью свахи есть, заявила Покусаева. Она отметила, что для некоторых людей заочное сватовство может стать чуть ли не единственным шансов для решения личных вопросов.





Олеся Покусаева семейный психолог Сейчас жизнь, особенно в Москве, настолько динамична, что у многих просто нет времени на знакомства. Если для человека неприемлемо или неудобно знакомиться, например, на работе, где он проводит почти все свое время, мобильные приложения и свахи – удобный выход из положения.

Также свахи могут помочь людям, которые в силу разных обстоятельств не могут размещать свои фотографии и личную информацию в открытых источниках, рассказала собеседница сайта.

При этом отчаявшимся одиночкам Покусаева рекомендовала обратиться к психологу, а не тратить время и средства на случайные знакомства. Несколько эпизодов неудачных отношений подряд могут говорить о наличии завышенных требований или других проблем у самого соискателя второй половины, подчеркнула специалист.