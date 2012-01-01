Эксперт Бархота перечислил самые эффективные способы накопить деньги на старость

Большинство россиян планируют поддерживать в старости высокий уровень жизни, но при этом не копят для этого деньги. Вместе с экспертом разберемся в самых эффективных вариантах для создания финансовой подушки к пенсии.

Далекие перспективы

99% жителей России предпочли бы жить в достатке при выходе на пенсию, однако 89% не делают ничего, чтобы подготовиться к этому с материальной точки зрения.

В вопросе денег на собственные накопления склонны рассчитывать люди с высшим образованием – на соответствующее решение указали 27% опрошенных, отмечая, что будут полагаться в том числе на негосударственные пенсионные фонды. 43%, напротив, назвали основным источником средств к существованию в старости государственные пенсии, рассказали аналитики.

Также свыше половины респондентов видят решение в помощи от близких и детей, а остальные планируют использовать для создания финансовой подушки соответствующие инструменты. В частности, 11% хотели бы использовать корпоративную пенсионную программу, 9% высказались о планах сдавать квартиру в аренду. Еще 3% россиян надеются на доходы от ценных бумаг, а 2% – на накопительное страхование.

Выбрать подходящее

Чтобы эффективно сформировать финансовую подушку для жизни на пенсии, следует еще в молодом возрасте завести долгосрочный депозитный счет. Такие инвестиции являются наиболее безрисковыми, заявил в разговоре с Москвой 24 эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

"Во-первых, в РФ более 20 лет действует система страхования вкладов. Во-вторых, при их открытии можно дополнительно обезопасить себя и обратить внимание на кредитный рейтинг банка (способность своевременно и в полном объеме исполнять финансовые обязательства. – Прим. ред.)", – отметил он.



Андрей Бархота эксперт банковского рынка И здесь важна не та часть, которую вы готовы пожертвовать от текущего потребления, а регулярность. Фактически, если откладывать каждый месяц 3–5% от дохода, то за 5–10 лет можно сформировать солидную подушку.

Кроме того, депозиты крайне ликвидны, подчеркнул Андрей Бархота. То есть средства со счета можно свободно снять в случае, если они понадобятся досрочно.

"Минус в том, что доходность здесь привязана к процентным ставкам и может меняться", – указал эксперт.

Не менее целесообразно рассматривать для накоплений и негосударственные пенсионные фонды. По оценкам специалиста, такие вклады, как правило, привязаны к крупнейшим банкам и сырьевым компаниям и показывают хорошие результаты с точки зрения доходности. Однако проблема в том, что забрать с них деньги до пенсии не получится.

Более консервативный, но рабочий способ откладывать деньги – вкладываться в вечные ценности, как, например, драгоценные металлы и недвижимость.



Андрей Бархота эксперт банковского рынка Когда в распоряжении уже есть большие суммы и не хочется связываться с финансовым рынком из-за отсутствия доверия к нему или опыта инвестирования, можно, допустим, купить жилье. Оно точно не обесценится, и, в случае чего, с него легко получать рентный доход.

Эксперт подчеркнул, что при формировании бюджета на старость не рекомендуется использовать ценные бумаги. По его словам, несмотря на то что у акций и облигаций более высокая доходность, чем у вкладов, всегда существует угроза обвала финансового рынка. К тому же эти инструменты недолгосрочны и непостоянны – доходность от них за два года может быть выше, чем за 10 лет.