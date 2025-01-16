Путин поручил создать "семейный инструмент сбережений"

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил правительству и Центробанку России объединить усилия, чтобы создать "семейный инструмент сбережений". Это задача обозначена в перечне поручений, которые президент дал по итогам форума "Россия зовет". Документ опубликован на сайте Кремля.

В данном инструменте должен быть предусмотрен налоговый вычет до 1 миллиона рублей. Получить его россияне смогут со средств, которые они инвестировали в сбережения.

Кроме того, правительству и ЦБ нужно разработать законодательные акты, закрепляющие "налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц в отношении уплаченных ими сумм по договорам долевого страхования жизни и иным долгосрочным договорам страхования жизни в пределах размера налогового вычета по договорам долгосрочных сбережений".

Соответствующие поручения главы государства должны быть выполнены до 15 июля 2025 года.

Ранее депутаты Госдумы предложили ввести отдельный налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги. При этом на сегодняшний день сумма социального налогового вычета, куда, помимо них, входят расходы на образование и лечение, ограничена 150 тысячами рублей, а граждане могут вернуть с нее только 13%.

