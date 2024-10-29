Путин потребовал следить, чтобы медсправки по налоговому вычету не покупались

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин потребовал следить, чтобы справки о диспансеризации, дающие право на налоговый вычет, не покупались "за три копейки".

"Безусловно, нужно поощрять людей, которые регулярно занимаются спортом и ответственно относятся к своему здоровью. Поэтому в том числе предусмотрено, что со следующего года будут установлены налоговые вычеты для тех, кто проходит плановую диспансеризацию, а также успешно сдает нормативы ГТО", – отметил президент.

По словам главы государства, нужно также следить, чтобы удостоверения о сдаче норм ГТО "тоже не давали по знакомству". Путин потребовал отладить эту систему.

Ранее Путин подписал закон о введении выходного для диспансеризации работников старше 40 лет. Согласно закону, работникам в возрасте 40 лет и старше один раз в год гарантируется освобождение от работы на день для прохождения диспансеризации. Рабочее место и средний заработок при этом сохраняются. Нововведение не коснется тех, кто получает пенсию по старости или пенсию за выслугу лет. Работник, в свою очередь, обязан подтверждать факт посещения врачей, предоставив справку.