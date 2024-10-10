Мурашко: у каждого десятого россиянина в ходе диспансеризации было выявлено ожирение

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У каждого пятого россиянина, который проходил медосмотр или диспансеризацию, диагностируют избыточную массу тела, а у каждого десятого – ожирение. На это указал глава Минздрава России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

Министр рассказал участникам международного конгресса "Ожирение и метаболические нарушения", что количество россиян с ожирением, которые находятся под наблюдением у врачей, за последние пять лет выросло на 24% и достигает уже более 1,2 миллиона человек.

Сейчас, по его словам, специалисты в рамках федерального проекта "Здоровье для каждого" ищут новые методы диспансерного наблюдения взрослых с факторами риска развития хронических заболеваний, включая ожирение.

Сам глава Минздрава ранее делился, что ему нужно сбросить еще шесть килограммов. Он отметил, что питание влияет на работоспособность человека и его самочувствие.

При этом министр предупредил, что главное в этом случае – не переедать и соблюдать определенные правила, в том числе больше употреблять овощи и фрукты. Он добавил, что у людей с нормальным весом на 40% снижается риск развития рака желчного пузыря, печени и почек.

