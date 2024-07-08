Врач Булатова: размер костей не является ключевым фактором развития ожирения

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"Широкая" кость, наследственность и другие факторы не являются ключевыми в процессе развития ожирения у людей. Об этом сообщает "Доктор 24" со ссылкой на заведующую терапевтического отделения городской поликлиники №2 Москвы Мадину Булатову.

В первую очередь эксперт отметила, что метаболизм замедляется из-за ряда заболеваний, которые человек не сможет определить самостоятельно. Поэтому только врач выявит, быстрый или медленный обмен веществ у больного.

"Например, к ожирению может привести заболевание щитовидной железы, то есть гипотиреоз. При таком недуге выработка собственного гормона щитовидной железы снижена, что и приводит к замедлению метаболических процессов", – объяснила Булатова.

Более того, как она утверждает, без коррекции работы щитовидный железы снизить вес будет невозможно. К этому вопросу нужно подходить комплексно, уточнила специалист.

Также врач заявила, что у людей на самом деле разный размер и длина костей, а их параметры зависят от телосложения человека. Но, по ее словам, на ожирение этот фактор не влияет и не является причиной лишнего веса. Эксперт подчеркнула, что это миф, придуманный людьми для собственного успокоения.

Однако, как утверждает Булатова, генетический фактор оказывает влияние на развитие ожирения.

"Но надо понимать, что мама с папой с избыточной массой тела как-то к этому пришли. То есть они вели определенный образ жизни, по-своему питались и годами прививали такой же образ жизни своему ребенку", – добавила врач.

Кроме того, есть также понятие эпигенетики – это возможность активизировать или замедлить какой-либо ген. Оно связано с образом жизни и питанием человека, уточнила эксперт. В связи с этим врач заявила, что каждый может выглядеть хорошо и быть стройным, несмотря на генетическую предрасположенность.

При этом, если человек захочет сбросить вес, тогда он должен перед этим сдать клинический и биохимический анализ крови, а при индексе массы тела (ИМТ) свыше 40 нужно сделать также исследование паратгормона (регулятора фосфорно-кальциевого обмена), добавила врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Денисова.

Также она порекомендовала сдать анализы на уровни глюкозы и гликированного гемоглобина, чтобы исключить нарушения обмена углеводов. По ее словам, при необходимости врач может назначить еще пероральный глюкозотолерантный тест (ПГТТ), который показывает уровень сахара в крови натощак и через два часа после еды.

"Важно оценить липидный обмен (общий, вредный и полезный холестерин) и провести анализ крови на мочевую кислоту", – подытожила специалист.

Ранее врач-диетолог Анна Басова объяснила, что обучать детей основам правильного питания следует с ранних лет, чтобы они умели ограничивать себя в еде. Эксперт отметила, что в первую очередь необходимо научить считать калории – для этого можно начать вести пищевой дневник и записывать туда все, что съел в основные приемы пищи и во время перекусов.

