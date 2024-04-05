Эксперты назвали продукты, способствующие быстрому набору веса

Фото: depositphotos/natalya.stepowaya

Есть две категории продуктов, которые могут привести к быстрому набору веса. Об этом рассказала "Газете.ру" врач-эндокринолог, нутрициолог Дарья Губарева.

Эксперт отнесла к первой категории продукты, которые являются обязательной частью здорового рациона, но имеют высокую энергетическую плотность. Среди них – орехи и семечки, растительные масла (подсолнечное, кукурузное, оливковое, тыквенное), авокадо.

"Все они богаты полезными жирами, но одновременно с этим содержат большое количество калорий, что при чрезмерном употреблении может способствовать увеличению массы тела", – прокомментировала Губарева.

Врач посоветовала употреблять не более трех порций растительных масел и авокадо в день. Порция – это одна столовая ложка растительного масла или половинка авокадо. Рекомендованное количество орехов и семечек – горсть в день.

Ко второй категории нутрициолог отнесла продукты высокой степени обработки, которые содержат большое количество соли, сахара и насыщенных жиров. Среди них – сладкие напитки, мед, сиропы, кондитерские изделия, картофельные и кукурузные чипсы, фастфуд, мясные продукты (колбасы, ветчина, бекон).

"Употребление большого количества жиров, сахара и соли оказывает серьезное влияние на здоровье, в том числе повышает риски развития ожирения среди взрослых и детей", – подчеркнула Губарева.

Она посоветовала употреблять продукты из второй категории редко и в небольших количествах. А также рассчитывать свой рацион заранее, чтобы не превысить дневной калораж.

В свою очередь, диетолог Наталья Лазуренко рассказала News.ru, что частое употребление блюд из фритюра может привести к набору лишнего веса.

По словам эксперта, продукты, приготовленные во фритюре, содержат большое количество жиров и калорий.

"Это может привести к лишнему весу и ожирению, что, в свою очередь, увеличивает риск развития многих заболеваний, включая диабет, артериальную гипертонию и даже рак", – отметила Лазуренко.

Диетолог порекомендовала употреблять блюда из фритюра в умеренных количествах. Лучше выбирать другие методы приготовления пищи: запекание, варка или гриль. Они менее опасны для здоровья, заключила Лазуренко.

Ранее кардиолог Алексей Жито рассказал, как убрать лишний жир с живота. По его словам, количество висцерального, или внутреннего, жира в организме нужно снижать из-за риска развития опасных заболеваний. Врач посоветовал заниматься аэробными нагрузками, сбалансированно питаться и уменьшить потребление алкоголя.