Диетолог развеяла главные мифы о хлебе

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Отказ от хлеба не поможет похудеть. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина.

По словам эксперта, для снижения веса необходимо исключить лишние калории, которые послужили причиной его набора. "В хлебе примерно 260 килокалорий, это не очень много. Если уж убирать что-то, связанное с мукой, то это сдобные изделия. Потому что в их составе, помимо муки, еще, как правило, присутствует лишний жир. В хлебе же его практически нет, не более 2–3 граммов", – отметила врач.





Юлия Чехонина врач-диетолог, кандидат медицинских наук Чтобы похудеть, лучше исключить сладкое, мучное, а хлеб все-таки оставить.

Утверждение о том, что свежий хлеб вреден для желудка, тоже не соответствует действительности, продолжает Чехонина. "Для здорового желудка свежий хлеб никакой опасности не представляет. Если после его употребления в животе появились неприятные ощущения, следует обратиться к врачу", – заявила специалист в интервью программе "Доктор 24".

Ограничение на употребление такого продукта действует только для людей, у которых имеются заболевания органов пищеварительного тракта в стадии обострения. Им диетолог посоветовала отдать предпочтение подсушенному белому хлебу из муки высшего сорта.

Еще одно заблуждение связано с хлебцами. Мнение о том, что они полезнее обычного хлеба, не всегда верно, если рассматривать ситуацию с точки зрения калорийности. "Калорийность хлебцев, как правило, выше, чем у хлеба. Если кто-то надеется уменьшить количество поступаемых калорий и похудеть с их помощью, можно не рассчитать правильно и ошибиться", – предупредила Чехонина.





Юлия Чехонина врач-диетолог, кандидат медицинских наук В отличие от хлеба, в составе хлебцев присутствует много дополнительных компонентов. Там могут быть различные ароматизаторы, вкусовые добавки и сахар. Такой многокомпонентный состав не всегда полезен для фигуры.

"Добавление семян дополняет состав хлеба полезными веществами: клетчаткой, витамином E, минералами. Но в то же время и лишними калориями. Поэтому, если мы выбираем хлеб, который поможет нам похудеть, лучше отдавать предпочтение обычному без семян, сухофруктов и других компонентов", – говорит специалист.

Степень пользы хлеба зависит от того, из какой муки он изготовлен. Если речь идет про цельносмолотую, значит, практически все положительные свойства зерен в изделии сохранились. "Хлеб из муки высшего сорта изготавливается из очищенных зерен. Там много углеводов, это хороший источник энергии. Но по витаминно-минеральному составу он уступает муке из цельных зерен", – объясняет диетолог.

Кроме того, нельзя однозначно сказать, что черный хлеб полезнее белого. Здесь тоже все зависит, из чего изготовлен продукт. Преимущество по количеству полезных веществ будет у изделия из так называемой обдирной муки, для производства которой использовались неочищенные зерна, уточнила специалист.





Юлия Чехонина врач-диетолог, кандидат медицинских наук Если хлеб изготовлен из муки высшего сорта, то, как правило, он будет беднее полезными веществами, чем изделие из муки более низких сортов.

Ранее была названа норма по употреблению хлеба. По словам врача-диетолога, аллерголога-иммунолога Марины Аплетаевой, в день для здоровых людей допустимо съедать не более двух-трех кусков. Речь идет об изделиях любого вида. При этом тем, кто страдает от диабета и ожирения, рекомендуется исключить белый хлеб из очищенной муки.

