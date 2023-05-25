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14:08

Общество

Врач объяснила, сколько хлеба допустимо съедать за день

Фото: 123RF/roxiller

Здоровому человеку можно употреблять два-три куска хлеба в день. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.

Где-то два-три кусочка любого хлеба в день обычный здоровый человек, у которого нет каких-либо противопоказаний, может съедать.
Марина Аплетаева
врач-диетолог, аллерголог-иммунолог

"Если имеется лишний вес или сахарный диабет, лучше отказаться от белого хлеба из очищенной муки, так как он содержит быстрые углеводы. Ржаной хлеб не рекомендуется есть при заболеваниях желудочно-кишечного тракта", – добавила диетолог.

Зерновой хлеб практически не имеет никаких противопоказаний. Его можно включать в рацион даже при избыточном весе и сахарном диабете в том же количестве, что и абсолютно здоровым людям: два-три куска в день, говорит Аплетаева.

"Хорошо включать зерновой хлеб в рацион. Он содержит растворимые пищевые волокна и стимулирует моторику желудочно-кишечного тракта. Вообще это продукт достойный, если он качественно сделан", – заключила эксперт.

Ранее россиянам рассказали, с чем не следует есть белый хлеб. Вреднее всего для здоровья сочетать его со сладкими продуктами, например с вареньем. Отмечается, что такая комбинация для организма является бомбой замедленного действия. По сути, человек употребляет пустые калории, которые быстро усваиваются. В результате при малоподвижном образе жизни он будет набирать лишние килограммы.

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