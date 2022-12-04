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08:32

Общество

Диетолог рассказала, действительно ли хлебцы полезнее обычного хлеба

Фото: depositphotos/AndreySt

Хлебцы в полной мере не являются диетическим продуктом, как это принято считать. Они содержат больше 300 килокалорий, тогда как в хлебе их от 160 до 300. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, терапевт Наталья Павлюк.

Кроме того, хлебцы могут быть менее полезными в зависимости от входящих в состав ингредиентов. Некоторые варианты содержат сахар и его аналоги, соль, маргарин, консерванты и усилители вкуса. Такой продукт не самый лучший вариант для здорового питания, подчеркнула диетолог.

Самые полезные хлебцы готовят из цельнозерновой муки или цельных зерен. Также они могут содержать зерновые смеси, орехи, семена, овощи, зелень, фрукты и ягоды. От продукта из рафинированной муки лучше отказаться.
Наталья Павлюк
врач-диетолог, терапевт

Значение имеет и то, каким именно способом изготовили хлебцы. Самыми полезными считаются те, что похожи на пенопластовые круглые пластины, обратила внимание специалист. Их готовят методом экструзии: размягченные зерна обрабатывают при высоком давлении и температуре и спрессовывают в брикет.

"Есть мнение, что хлебцы полезнее хлеба тем, что в их составе нет дрожжей. Однако все живые дрожжевые клетки и так погибают при выпекании. Поэтому в хлебе их также не остается", – отметила Павлюк.

В целом в здоровом рационе есть место и хлебцам, и хлебу, сказала врач. Оба продукта являются источником сложных углеводов и пищевых волокон. Присутствуют в них и другие полезные вещества: витамины, минералы, растительный белок. Главное, правильно выбирать продукт и всегда смотреть, из чего он приготовлен, подытожила эксперт.

Ранее врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко предупредила о вреде каш быстрого приготовления. Она объяснила, что их употребление способствует быстрому подъему уровня глюкозы. Это сказывается на состоянии поджелудочной железы и может стать причиной развития диабета.

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