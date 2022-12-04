Диетолог рассказала, действительно ли хлебцы полезнее обычного хлеба

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Хлебцы в полной мере не являются диетическим продуктом, как это принято считать. Они содержат больше 300 килокалорий, тогда как в хлебе их от 160 до 300. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, терапевт Наталья Павлюк.

Кроме того, хлебцы могут быть менее полезными в зависимости от входящих в состав ингредиентов. Некоторые варианты содержат сахар и его аналоги, соль, маргарин, консерванты и усилители вкуса. Такой продукт не самый лучший вариант для здорового питания, подчеркнула диетолог.





Наталья Павлюк врач-диетолог, терапевт Самые полезные хлебцы готовят из цельнозерновой муки или цельных зерен. Также они могут содержать зерновые смеси, орехи, семена, овощи, зелень, фрукты и ягоды. От продукта из рафинированной муки лучше отказаться.

Значение имеет и то, каким именно способом изготовили хлебцы. Самыми полезными считаются те, что похожи на пенопластовые круглые пластины, обратила внимание специалист. Их готовят методом экструзии: размягченные зерна обрабатывают при высоком давлении и температуре и спрессовывают в брикет.

"Есть мнение, что хлебцы полезнее хлеба тем, что в их составе нет дрожжей. Однако все живые дрожжевые клетки и так погибают при выпекании. Поэтому в хлебе их также не остается", – отметила Павлюк.

В целом в здоровом рационе есть место и хлебцам, и хлебу, сказала врач. Оба продукта являются источником сложных углеводов и пищевых волокон. Присутствуют в них и другие полезные вещества: витамины, минералы, растительный белок. Главное, правильно выбирать продукт и всегда смотреть, из чего он приготовлен, подытожила эксперт.

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