Диетолог рассказала, как есть макароны и не полнеть

Считается, что макароны портят фигуру. Однако дело не в самом продукте, а в том, как его готовят и сочетают с другими ингредиентами. Как есть макароны, чтобы получать только пользу, рассказываем вместе с диетологом.

Твердые лучше

Даже во время диеты нет необходимости исключать из рациона макароны, рассказала Москве 24 диетолог, аллерголог-иммунолог Антонина Саволюк. Безусловно, продукт имеет высокую калорийность: в 100 граммах – от 340 до 360 килокалорий. И все же макароны можно включить в рацион, если их правильно выбрать и приготовить, отметила она.





Антонина Саволюк диетолог, аллерголог-иммунолог Они содержат сложные углеводы, которые насытят организм и зарядят необходимой энергией. Кроме того, в них есть аминокислота триптофан, отвечающая за хорошее настроение. Плюс витамины В, Е и небольшое количество клетчатки.

Лучшими считаются макароны, приготовленные из твердых сортов пшеницы. Они не развариваются и не слипаются в процессе варки. К тому же в них больше растительного белка, клетчатки и витаминов, чем в изделиях из мягких сортов, подчеркнула специалист.

Макароны из твердой пшеницы можно распознать по отметке на упаковке – "группа А" или "1-й класс". Продукт из мягких сортов маркируют надписью "группа Б". Буквой "В" обозначают изделия из хлебопекарной муки.

Однако высокой калорийностью обладают все макароны, предупредила диетолог. Поэтому есть их рекомендуется не более одного раза в неделю перед интенсивной физической нагрузкой или в первой половине дня. Причем включать в рацион их нужно в умеренном количестве: на одну порцию достаточно 100–150 граммов готового изделия.

Это не гарнир

Готовить макароны нужно столько времени, сколько указано на этикетке, и ни минутой больше, напомнила диетолог. "Правильно сваренный продукт остается слегка твердым. Такой способ приготовления называется "аль денте" и считается более полезным. Если переварить, продукт будет хуже усваиваться", – отметила она.

Чтобы есть макароны и не вредить фигуре, важно правильно сочетать их с другой едой. Не стоит утяжелять и без того калорийное блюдо хлебом, различными жирными соусами и мясом, указала Саволюк.





Антонина Саволюк диетолог, аллерголог-иммунолог Макароны – это не гарнир, как часто считают, а самостоятельное блюдо. Подавать их к сосискам и котлетам – большая ошибка. Лучше всего продукт сочетается с овощами, зеленью, овощными соусами, томатной пастой (не покупным кетчупом), специями и легким сыром.

Диетолог предложила рецепт сбалансированной пасты с овощами. Для этого понадобятся сладкий перец, луковица, морковь – по одной штуке. Также два зубчика чеснока, одна столовая ложка каперсов, по 200 граммов шампиньонов, кабачка (или цукини), свежих томатов (или томатного сока). Соль и прованские травы – по вкусу.

"Тщательно вымытые овощи надо нарезать мелкими кубиками или небольшими ломтиками. Лук и чеснок измельчить и выложить на разогретую сковороду для обжарки. Когда лук подрумянится, добавить к нему перец и каперсы. Затем морковь, цукини и грибы. Сверху овощную смесь залить томатным соком или измельченными помидорами", – рассказала диетолог.

Овощи следует тушить до тех пор, пока они не станут мягкими. В конце слегка их посолить и посыпать прованскими травами. Затем приготовить макароны, выложить их на тарелку и полить овощным соусом. Очень важно, чтобы их в порции было не больше 100–150 граммов, напомнила Саволюк. Остальное – овощная заправка.