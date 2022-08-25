Диетолог рассказала про идеальную диету для здоровья кишечника

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Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Москвой 24 посоветовала употреблять продукты с содержанием витамина A для здоровья кишечника.
По словам эксперта, его состояние определяется несколькими факторами. В частности, у кишечника должна быть хорошая слизистая, а его ворсинки – нормально работать.
Кроме того, для поддержания здоровья кишечника необходимо, чтобы эвакуация его содержимого происходила вовремя, продолжает диетолог. С этим поможет наличие клетчатки в рационе. Ее можно получить из цельнозернового хлеба и круп, а также овощей, фруктов и грибов, перечисляет Соломатина.
"Клетчатка формирует пищевой комок, тот объем, который движется по кишечнику и собирает на себя продукты распада – токсины. Они образуются постоянно в процессе нашей жизнедеятельности. Поэтому чем больше клетчатки, чем больше массы по объему, тем легче происходит эвакуация", – говорит эксперт.
Также за многие процессы отвечает микробиом, который живет в кишечнике. Для поддержания здоровой микрофлоры важно употреблять натуральные продукты брожения, богатые разнообразными бактериями, отмечает врач.
Для построения клеток нужен белок, поэтому диетолог советует включить в рацион куриную грудку, индейку и рыбу. Кроме того, специалист напомнила о важности правильного режима питья. Недостаток жидкости может привести к запорам и, как следствие, к накоплению токсинов. В связи с этим Соломатина рекомендует пить в день не менее 30 миллилитров воды на килограмм веса.
Ранее россиянам рассказали про овощ, улучшающий работу кишечника. Врач-эндокринолог Оксана Михалева порекомендовала включить в свой рацион редис, поскольку он богат клетчаткой. Помимо того что этот продукт благотворно влияет на пищеварение, он также полезен для поддержания микрофлоры кишечника.
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