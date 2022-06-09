Эндокринолог назвала улучшающий работу кишечника овощ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Редис богат клетчаткой и полезен для хорошего пищеварения и поддержания микрофлоры кишечника, рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог Оксана Михалева.

Она отметила, что овощ является низкокалорийным – 16–20 калорий на 100 граммов. При этом он дает быстрое насыщение. В редисе также содержатся треть нормы витамина С и кремний.

"Кремний важен для работы кишечника и хорошего состояния костей, кожи, ногтей и волос. Также в редисе содержатся кобальт, медь, молибден и хром, элементы, необходимые для поддержания нормального гормонального фона", – рассказала Михалева.

Врач рекомендовала включить редис в рацион питания, однако из-за высокого содержания эфирных масел он может быть противопоказан людям с заболеваниями желудка, кишечника и желчного пузыря, сообщает газета "Известия".

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