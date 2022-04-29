Диетолог рассказала, чем редиска полезна для организма

Весной этот яркий овощ первым появляется на грядках. Несмотря на горьковатый вкус, редиску любят взрослые и дети. Рассказываем, чем она полезна, а кому ее лучше не употреблять.

Для иммунитета

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вкус у редиски острый, с небольшой горчинкой. Возможно, поэтому так называют вредных, нехороших людей. Хотя о самом овоще в основном можно сказать только хорошее.

"Редиска поможет организму окрепнуть после долгой зимы. Она содержит много витамина С и этим замечательна. Витамин С поддерживает иммунитет, участвует в синтезе коллагена и других важных биохимических процессах", – рассказала диетолог Анастасия Плещева.

Кроме того, в редиске есть фитонциды, которые сделали популярными лук и чеснок. Эти биологически активные вещества способны подавлять рост микроорганизмов. Также бактерицидным эффектом обладает горчичное масло, которое как раз придает редиске фирменную горечь.

Укрепление нервов

Редиска полезна и для нервной системы, благодаря тому, что в ней содержатся витамины группы В. Когда их не хватает в организме, мы чувствуем усталость, раздражительность и испытываем проблемы со сном.

"Кроме этого, в редиске есть калий, кальций, фосфор, магний, железо, витамин PP – все они необходимы нам для здоровья и хорошего самочувствия", – напомнила диетолог.

Еще в редиске, как и во многих других представителях семейства крестоцветных, присутствует биологически активное вещество индол-3-карбинол. Научные исследования доказали, что оно способно замедлить развитие раковых опухолей.

Поможет ли редиска похудеть – вопрос спорный. Калорийность у нее минимальная, ведь овощ состоит в основном из воды и пищевых волокон. Зато он способен стимулировать аппетит. Так что после нескольких диетических редисок есть риск перейти к чему-то более сытному.

Не навреди

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Существенный недостаток у редиски все же есть: в ней содержатся вещества, способные раздражать слизистую желудка. Поэтому людям с гастритом, язвой и другими заболеваниями ЖКТ надо быть с этим овощем осторожнее.



Анастасия Плещева диетолог В целом редиску желательно не употреблять на голодный желудок. Еще лучше есть ее со сметаной или маслом, которые смягчат агрессивное воздействие на слизистую.

При подагре редиску вовсе исключают из меню. Она содержит пурины – натуральные вещества, которые способны повышать уровень мочевой кислоты в организме. Тогда как при подагре лечебная диета направлена на то, чтобы снизить количество уратов в крови.

Также надо отметить, что редиска может вызывать повышенное газообразование. По этой причине специалисты не советуют кормящим мамам употреблять этот овощ в больших количествах.