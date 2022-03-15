Врач рассказала, в каких продуктах содержится больше всего витаминов

Настроение на нуле, хочется спать и мало поводов для радости – эти верные признаки авитаминоза многие люди замечают с приходом весны. Рассказываем, как помочь организму мобилизовать защитные силы и укрепить иммунитет.

Самый важный витамин

Весной организм подвергается атакам вирусов гораздо чаще, чем в другое время года. Онколог, дерматовенеролог Наталия Жовтан считает, что правильно организованный сон, регулярные физические нагрузки и сбалансированное питание помогут укрепить здоровье и улучшить общее состояние.



"В период межсезонья для профилактики простуды необходимо употреблять продукты с высоким содержанием витамина С. В ежедневном рационе его должно быть не менее 200–300 миллиграммов", – пояснила эксперт.

По ее словам, исследования доказывают, что витамин С не только сам влияет на стимуляцию выработки лейкоцитов, но и как катализатор помогает усваиваться другим жизненно важным веществам.

Лидерами по содержанию аскорбиновой кислоты являются шиповник, черная смородина, облепиха, красный перец и квашеная капуста. Вопреки распространенному мнению, цитрусовые находятся не на первых местах в списке продуктов, содержащих наибольшее количество витамина С.

Морковь лечит

Для укрепления иммунитета не стоит забывать про антиоксиданты. Они продлевают жизнь клеток, блокируют вредные вещества и помогают быстрее восстановить силы или отразить атаку вирусов. Например, каротины участвуют в формировании слизистой оболочки дыхательных путей.

"Организму необходим витамин А, который в виде бета-каротина содержится в моркови, тыкве, батате и шпинате. Всего лишь одна свежая морковь среднего размера или несколько долек запеченной тыквы способны обеспечить суточной нормой этого витамина", – объяснила Жовтан.

Онколог отметила, что витамин Е тоже помогает укрепить защитные силы. Его достаточно много содержится в семенах подсолнечника, тыквенных семечках, орехах и растительных маслах холодного отжима. Также в этих продуктах есть и витамин D, известный своим благотворным влиянием на иммунную систему.

Зачем весной куркума?

Важным микроэлементом для регуляции иммунитета, по мнению онколога, является цинк.

"В большом количестве цинк содержится в фасоли, тыквенных семечках, чечевице, а также в моллюсках и ракообразных, которые необходимо есть с овощами. Усвоиться микроэлементу помогает все тот же витамин C", – объяснила специалист.

Для того чтобы обеспечить половину суточной нормы цинка, достаточно четверти стакана семечек или пяти ложек фасоли. Однако при переизбытке этого микроэлемента иммунная система может дать сбой. Поэтому врач рекомендует во всем соблюдать меру.

Кроме того, человеку в межсезонье для хорошего самочувствия необходим правильный сон. Качество ночного отдыха зависит от содержания в организме мелатонина – гормона сна.



Наталия Жовтан онколог, дерматовенеролог В организме мелатонин вырабатывается самостоятельно, но при нарушении сна или стрессовых состояниях его количество резко снижается. Помочь человеку в этом случае могут вишня, банан, рис, кукурузная и овсяная каши.

Укреплению жизненных сил способствует куркума. Пикантная специя обладает иммуностимулирующим и противовоспалительным действием за счет содержащегося в ней куркумина.

"Куркумин – естественное соединение куркумы, отвечающее за ее яркий цвет. Он является мощным противовоспалительным соединением, повышает активность иммунных клеток и усиливает ответы антител", – добавила врач.

Многие специалисты называют куркумин природным антибиотиком, заметно повышающим защитные функции организма.