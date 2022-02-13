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общество

13 февраля, 09:14

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Врач рассказал, как избавиться от сонливости в период авитаминоза

Весне навстречу: почему мы хотим спать из-за нехватки витаминов
общество

На исходе долгой зимы люди остро ощущают нехватку витаминов и микроэлементов. Мы выяснили, по каким признакам определить авитаминоз и как не навредить себе самолечением.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Бегом к врачу

Специалисты советуют внимательно анализировать свое состояние перед наступлением весны.

"Основные симптомы авитаминоза – общая слабость, повышенная раздражительность, нарушения сна, боли в нижних конечностях. Могут появляться проблемы с кожей, сухость и трещинки вокруг губ", – рассказывает врач общей практики, обладатель статуса "Московский врач" Денис Прокофьев.

По словам эксперта, самая правильная диагностика для установления дефицита витаминов – биохимический анализ крови. Грамотное обследование поможет назначить нужные препараты, а потом отследить прием необходимых лекарственных средств.

"Допустим, если есть дефицит витамина группы D, то нужно пропить назначенный врачом курс и через 30 дней провести контроль. Если все станет нормально, то можно переходить на другие витаминные группы”, – советует Прокофьев.

Порой чтобы избавиться от авитаминоза, люди самостоятельно предпочитают принимать общеукрепляющие комплексы с множеством компонентов.

Однако у таких препаратов, по мнению доктора, есть отрицательные стороны. Например, может возникнуть аллергическая реакция на отдельные витамины, а отследить, на какие именно, в домашних условиях не удастся. Тогда придется отменить весь комплекс.

Фото: depositphotos/avemario

Укол не нужен

Тем, у кого нет возможности провести обследование, врач советует обратить внимание на группы витаминов, недостаток в которых жители нашей полосы испытывают в любом случае.

Это витамин D, полиненасыщенные жировые кислоты омега-3 и омега-6, а также фолиевая кислота. Мы можем принимать их самостоятельно, но опять же курсами. Например, 10 дней пьем один препарат, потом переходим на другой, а еще через 10 дней – третий.
Денис Прокофьев
врач общей практики

Такой последовательный прием отдельных групп витаминов специалисты считают самым правильным. Причем, по словам эксперта, не надо думать, что уколы или капельницы эффективнее таблеток. Внутривенный и внутримышечный способы введения витаминов оправданны, когда человек находится в отделении интенсивной терапии. Если пациент не может самостоятельно употреблять пищу, то с помощью капельницы он получает не только питательные смеси, но и комплексы с содержанием более 30 витаминов.

"Человеку, который не является тяжелым пациентом, а ходит на работу и в состоянии себя обслуживать, вполне подойдет таблетированная форма. Нельзя делать уколы самостоятельно, при отсутствии необходимых навыков – есть риск ввести лекарственный препарат не в мышцу, а в подкожно-жировую клетчатку", – предостерегает Денис Прокофьев.

Последствиями укола, сделанного в домашних условиях, могут быть воспаление, скопление гноя. В таком случае вполне можно угодить на больничную койку, подчеркивает врач.

Фото: depositphotos/fizkes

Почему мы спим

Чаще всего пациенты с авитаминозом жалуются на сонливость. Эксперт напоминает, что в первую очередь основу жизнедеятельности обеспечивает центральная нервная система.

Головной мозг содержит клетки, которые называются нейроны. Между ними есть импульсы, обеспечивающие все жизненные циклы. При нехватке витаминов группы В и глюкозы затрудняется эта передача среди нейронов. В результате у человека возникает гипоксия – кислородное голодание головного мозга. Появляется слабость и сонливость.
Денис Прокофьев
врач общей практики

По словам врача, самое главное в таком случае – соблюдать баланс между сном и отдыхом. Обязательно надо хорошо проветривать помещение, потому что скопление углекислого газа в замкнутом пространстве усиливает явление гипоксии. Важно также следить за питьевым режимом: от достаточного количества воды зависит нормальный состав крови. Поддержать себя в непростой период можно и с помощью правильного питания.

"Рекомендую покупать сезонные фрукты. Если их нет, то можно готовить натуральные морсы из замороженных ягод и компоты из сухофруктов, чтобы получать достаточное количество микроэлементов", – говорит врач.

По словам Дениса Прокофьева, восполнить дефицит витаминов помогут курага, миндаль и мед. В период, когда не хватает свежих овощей, эти продукты особенно хороши для поддержания иммунитета. Миндаль содержит витамины группы B, а также Е и А. В его состав входят фосфор, кальций, железо, натрий, цинк, марганец, медь, селен и другие полезные вещества. Мед богат пыльцой и растительными микроэлементами. Курага – кладезь калия и магния, компонентов, необходимых для работы всех мышц организма, в частности сердечной.

"Эти продукты хорошо взять с собой в офис в качестве перекуса. В чай с медом можно добавить и лимон, который содержит витамин С", – советует врач.

Денис Прокофьев рекомендует также обращать внимание на пищу с полиненасыщенными кислотами омега-3 (рыба и морепродукты) и омега-6 (растительные масла). Эти вещества особенно необходимы людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. Полиненасыщенные кислоты придают сосудам эластичность и тем самым предотвращают их разрушение.

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