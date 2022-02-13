Врач рассказал, как избавиться от сонливости в период авитаминоза

На исходе долгой зимы люди остро ощущают нехватку витаминов и микроэлементов. Мы выяснили, по каким признакам определить авитаминоз и как не навредить себе самолечением.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Бегом к врачу

Специалисты советуют внимательно анализировать свое состояние перед наступлением весны.

"Основные симптомы авитаминоза – общая слабость, повышенная раздражительность, нарушения сна, боли в нижних конечностях. Могут появляться проблемы с кожей, сухость и трещинки вокруг губ", – рассказывает врач общей практики, обладатель статуса "Московский врач" Денис Прокофьев.

По словам эксперта, самая правильная диагностика для установления дефицита витаминов – биохимический анализ крови. Грамотное обследование поможет назначить нужные препараты, а потом отследить прием необходимых лекарственных средств.

"Допустим, если есть дефицит витамина группы D, то нужно пропить назначенный врачом курс и через 30 дней провести контроль. Если все станет нормально, то можно переходить на другие витаминные группы”, – советует Прокофьев.

Порой чтобы избавиться от авитаминоза, люди самостоятельно предпочитают принимать общеукрепляющие комплексы с множеством компонентов.

Однако у таких препаратов, по мнению доктора, есть отрицательные стороны. Например, может возникнуть аллергическая реакция на отдельные витамины, а отследить, на какие именно, в домашних условиях не удастся. Тогда придется отменить весь комплекс.



Укол не нужен

Тем, у кого нет возможности провести обследование, врач советует обратить внимание на группы витаминов, недостаток в которых жители нашей полосы испытывают в любом случае.





Денис Прокофьев врач общей практики Это витамин D, полиненасыщенные жировые кислоты омега-3 и омега-6, а также фолиевая кислота. Мы можем принимать их самостоятельно, но опять же курсами. Например, 10 дней пьем один препарат, потом переходим на другой, а еще через 10 дней – третий.

Такой последовательный прием отдельных групп витаминов специалисты считают самым правильным. Причем, по словам эксперта, не надо думать, что уколы или капельницы эффективнее таблеток. Внутривенный и внутримышечный способы введения витаминов оправданны, когда человек находится в отделении интенсивной терапии. Если пациент не может самостоятельно употреблять пищу, то с помощью капельницы он получает не только питательные смеси, но и комплексы с содержанием более 30 витаминов.

"Человеку, который не является тяжелым пациентом, а ходит на работу и в состоянии себя обслуживать, вполне подойдет таблетированная форма. Нельзя делать уколы самостоятельно, при отсутствии необходимых навыков – есть риск ввести лекарственный препарат не в мышцу, а в подкожно-жировую клетчатку", – предостерегает Денис Прокофьев.

Последствиями укола, сделанного в домашних условиях, могут быть воспаление, скопление гноя. В таком случае вполне можно угодить на больничную койку, подчеркивает врач.



Почему мы спим

Чаще всего пациенты с авитаминозом жалуются на сонливость. Эксперт напоминает, что в первую очередь основу жизнедеятельности обеспечивает центральная нервная система.





Денис Прокофьев врач общей практики Головной мозг содержит клетки, которые называются нейроны. Между ними есть импульсы, обеспечивающие все жизненные циклы. При нехватке витаминов группы В и глюкозы затрудняется эта передача среди нейронов. В результате у человека возникает гипоксия – кислородное голодание головного мозга. Появляется слабость и сонливость.

По словам врача, самое главное в таком случае – соблюдать баланс между сном и отдыхом. Обязательно надо хорошо проветривать помещение, потому что скопление углекислого газа в замкнутом пространстве усиливает явление гипоксии. Важно также следить за питьевым режимом: от достаточного количества воды зависит нормальный состав крови. Поддержать себя в непростой период можно и с помощью правильного питания.

"Рекомендую покупать сезонные фрукты. Если их нет, то можно готовить натуральные морсы из замороженных ягод и компоты из сухофруктов, чтобы получать достаточное количество микроэлементов", – говорит врач.

По словам Дениса Прокофьева, восполнить дефицит витаминов помогут курага, миндаль и мед. В период, когда не хватает свежих овощей, эти продукты особенно хороши для поддержания иммунитета. Миндаль содержит витамины группы B, а также Е и А. В его состав входят фосфор, кальций, железо, натрий, цинк, марганец, медь, селен и другие полезные вещества. Мед богат пыльцой и растительными микроэлементами. Курага – кладезь калия и магния, компонентов, необходимых для работы всех мышц организма, в частности сердечной.

"Эти продукты хорошо взять с собой в офис в качестве перекуса. В чай с медом можно добавить и лимон, который содержит витамин С", – советует врач.

Денис Прокофьев рекомендует также обращать внимание на пищу с полиненасыщенными кислотами омега-3 (рыба и морепродукты) и омега-6 (растительные масла). Эти вещества особенно необходимы людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. Полиненасыщенные кислоты придают сосудам эластичность и тем самым предотвращают их разрушение.

