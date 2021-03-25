Врач назвал главные признаки весеннего авитаминоза

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Врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа в беседе с Москвой 24 назвала главные признаки весеннего авитаминоза у россиян. Среди них самыми распространенными являются кровоточивость десен и землистый цвет лица.
"Самый основной признак – это когда начинают болеть и кровить десны. Второй – это болезни кожи, землистый цвет лица, который четко говорит о том, что надо принимать терапию. Третий распространенный признак – это сонливость, быстрая утомляемость", – рассказала терапевт.
При этом на авитаминоз также могут указывать головные боли, сыпь и аллергические реакции на коже, а также выпадение волос и ломкие ногти, добавила Лапа.
Как отмечает врач-диетолог Евгений Арзамасцев, россияне уже сейчас могут чувствовать недомогание.
"Авитаминоз начинается в конце зимы – начале весны, когда организм максимально истощен с точки зрения витаминов и микроэлементов, потому что их, по сути, неоткуда взять", – заявил специалист в беседе с Москвой 24.
При этом главный совет специалистов заключается в контроле рациона питания. "Это тот период, когда нам необходимо максимальное количество витаминов. Поэтому поправлять состояние надо разнообразным рационом, в котором значительное место будут занимать фрукты и овощи", – рассказал диетолог.
В крайних случаях, уточнил Арзамасцев, необходимо обращаться к специалистам, чтобы скорректировать состояние определенным комплексом витаминов, которые назначит врач.
Ранее врачи назвали продукты, стимулирующие работу головного мозга. В списке оказались продукты, содержащие холин. Вещество имеется в яичном желтке, в овсянке и цветной капусте. Также большое количество холина содержится в мясе, особенно в баранине.
В разговоре с Москвой 24 ученый назвал продукты, которые ускоряют старение. Молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев перечислил причины преждевременного старения организма. Это употребление алкоголя, особенно тяжелого, а также неправильное питание и гиподинамия.
"Доктор 24": вредные продукты, которые на самом деле полезны
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