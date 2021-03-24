Ученый назвал продукты, которые ускоряют старение

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Молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев в разговоре с Москвой 24 назвал основные причины преждевременного старения организма.

"Есть несколько способов ускорить свое старение, простых, – рассказал он. – Это употребление алкоголя, особенно тяжелого. А также неправильное питание и гиподинамия (ограничение двигательной активности. – Прим. ред.). Если этого избегать, то ты стареешь медленнее".

Он также назвал продукты, которые ускоряют процесс старения организма.

"Тут с большим отрывом на первом месте алкоголь, – говорит Скулачев. – На втором – сахар. Особенно сладкие газированные напитки. Они прям с потрясающей скоростью всасываются. Ну и вообще все быстрые углеводы, поскольку они очень быстро в организме превращаются в тот же самый сахар и имеют практически такой же эффект. Это ускоряет старение, повышает вероятность очень многих возрастозависимых болезней".

По словам Максима Скулачева, то, что чрезмерное потребление сахара сокращает продолжительность жизни, доказывает научная статистика.

"С сахаром тут, конечно, отказаться от него полностью практически невозможно. Будет не жизнь, а мучение. Ну вот конкретная рекомендация – следить за тем, чтобы не питаться только сладким", – пояснил он.

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