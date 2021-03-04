Диетолог указал на превышение уровня соли в рационе россиян

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Россиян попросили уменьшить потребление соли. Об этом заявил врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский в эфире радио Sputnik.
Специалист пояснил, что граждане часто нарушают норму потребления соли, что влечет за собой проблемы со здоровьем.
"Самое большое превышение не по калориям, не по белкам, не по каким-то другим компонентам, а именно по соли", – отметил диетолог.
Он напомнил, что суточная норма потребления соли для взрослого человека по рекомендации ВОЗ составляет не более 5 граммов. По актуальной информации врачей, средний житель РФ употребляет порядка 12 граммов. При этом больше всего соли проникает в организм человека из полуфабрикатов.
"Беда вся не столько в соли из солонки, поскольку ее легко контролировать, основная сложность в продуктах в упаковке", – указал Бобровский.
Врач предостерег, что увеличение нормы потребления соли повышает риск развития многих заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых. Он порекомендовал уменьшить употребление соли до того, как начнутся проблемы со здоровьем. Для этого стоит внимательно изучать количество соли в составе продуктов.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, как есть шоколад с пользой для организма. Она советовала употреблять в день один-два ломтика сладости, чтобы не навредить организму.
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