Диетолог объяснила, в каком виде и количестве лучше всего есть яйца

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, как часто и в каком количестве лучше всего есть яйца.
Ранее ученые из Китая предупредили, что регулярное употребление яиц может заметно увеличить риск смерти.
Исследователи отметили, что в продукте содержится большое количество жиров и холестерина, которые повышают риск развития инфарктов и целого ряда проблем со здоровьем. В связи с этим они рекомендовали отказаться от частого употребления яиц, в особенности от желтков.
"Но в яйцах, кроме холестерина, есть еще один компонент – лецитин. Он, наоборот, не дает холестерину откладываться на стенках сосудов, как бы компенсирует возможное негативное действие. Однако, когда мы съедаем много яиц с желтком, мы набираем такое количество этого холестерина, что уже никакое противоядие в виде лецитина не поможет", – объяснила Соломатина.
Специалист подчеркнула, что во всем нужна золотая середина и исключать яйца из рациона не стоит. "Как только мы начинаем потреблять их много, мы наносим себе вред, приближаем смерть как раз вот через эти сердечно-сосудистые заболевания, которые и являются номером один в причинах смерти", – добавила Соломатина.
Вместе с тем, по словам диетолога, раньше рекомендовали есть яйца с хорошо проваренным белком и недоваренным желтком – так они лучше усваиваются. Но в нынешних условиях из-за сальмонеллеза эксперт посоветовала варить яйца вкрутую. А вот от употребления продукта в сыром виде следует и вовсе отказаться, подытожила Соломатина.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала о продуктах, которые не рекомендуется есть на завтрак.
"Я категорически не рекомендую есть на завтрак бутерброды, которые так любят в нашей стране", – сказала специалист.
По ее словам, организм нуждается в пополнении запаса полезных веществ после сна. А при употреблении бутербродов ему приходится переваривать тяжелую пищу.
Также вредным продуктом Дюваль считает кофе. По ее мнению, данный напиток придает бодрость только на короткий промежуток времени. Кроме того, он может приводить к лишнему весу, потому что к вечеру из-за него появляется голод.
Дюваль посоветовала есть на завтрак каши, омлет, салат с куриной грудкой или цельнозерновой хлеб.
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