Диетолог назвала лучшие продукты для похудения

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Эффективное сжигание жира в организме происходит за счет сбалансированного питания и небольшого дефицита калорий, рассказала австралийский диетолог Линн Уорд. Об этом сообщает Daily Mail.

Специалист отметила, что на обед или ужин нужно съедать половину тарелки овощей и салата, четверть тарелки нежирного белка, четверть тарелки углеводов, а также "ложку" полезных жиров.

По словам Уорд, сохранять стройность ей помогают овсяные хлопья, семена чиа, яйца, куриные грудки, а также нерафинированное оливковое масло, которое обеспечивает чувство насыщения.

Диетолог добавила, что наиболее подходящим для похудения напитком является травяной чай.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что на новогоднем столе стоит с осторожностью отнестись к цитрусовым – они могут вызвать сильную аллергию. Также эксперт рекомендовала внимательно отнестись к выбору морепродуктов. Среди других опасных продуктов эксперт перечислила орехи и пряные специи.