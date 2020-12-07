Врач рассказала, сколько мандаринов стоит съедать в день

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Руководитель отделения диетологии Европейского медицинского центра, врач – диетолог-гастроэнтеролог Ксения Селезнева рассказала, что чрезмерное употребление продуктов с полезными компонентами, в том числе мандаринов, может негативно отразиться на здоровье.
Специалист отметила, что мандарины можно смело добавлять в рацион тем, кому они не противопоказаны, но не стоит ограничиваться только ими, поскольку употребление определенного продукта может привести к его непереносимости и вызвать аллергические реакции.
Гастроэнтеролог подчеркнула, что цитрусовые не стоит употреблять тем, у кого наблюдаются обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Также противопоказанием является индивидуальная непереносимость, сообщает "Мир 24".
Здоровым людям цитрусовые употреблять можно, однако не стоит в день съедать по 10 мандаринов. Специалист рекомендует съедать по 2–3 мандарина несколько раз в неделю, а остальные дни разбавлять другими фруктами – яблоками, бананами, грушами.
Ранее стало известно, что жесткая диета перед новогодними праздниками, с помощью которой многие надеются поправить форму к торжествам, на самом деле не только малоэффективна, но и может повлечь серьезные проблемы со здоровьем.
Москвичам рассказали, как выбрать мандарины
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