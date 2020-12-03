В Роскачестве рассказали, как не ошибиться с выбором мандаринов

Фото: depositphotos/format35

Специалист пресс-службы Роскачества Виталий Киселев рассказал, что главной проблемой при выборе мандаринов является путаница сортов. По его словам, наиболее востребованным новогодним видом цитрусовых у россиян считаются абхазские мандарины.

"При выборе не стоит безоговорочно доверять указанию сорта мандаринов, если вы покупаете их на одной из фруктово-овощных баз. Если вы хотите выбрать действительно абхазские мандарины, то помните, что они появляются на российских прилавках в середине декабря", – заявил Киселев в эфире радио Sputnik.

Специалист также напомнил, что мандарины являются сильным аллергеном за счет содержащейся салициловой кислоты. Киселев отметил, что взрослым за один раз их можно съесть не более 1–2 штук.

"В мандаринах содержится салициловая кислота, она вызывает расширение капилляров, а это провоцирует аллергическую реакцию. Кроме того, аллергологи отмечают, что у многих людей наблюдается дисбактериоз. Они не рекомендуют есть мандарины больше 1–2 штук за один раз для взрослых и одной штуки – для ребенка", – предупредил Киселев.

Ранее специалисты Роскачества рассказали, что в цитрусовых фруктах содержится большая концентрация витамина С. По их словам, здоровому человеку нужно около 90 миллиграммов этого компонента в сутки.

В Роскачестве подчеркнули, что цитрусовые также являются источниками фолиевой кислоты, отвечающей за многие процессы в организме. Ее можно получить из мандаринов и кумкватов.

