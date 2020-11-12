Терапевт назвала способы укрепить иммунитет осенью и зимой

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В осенний и зимний период необходимо создать в жилище яркое освещение и не экономить на электроэнергии. Об этом заявила терапевт Лариса Алексеева в эфире радио "Говорит Москва".

По мнению специалиста, это позволит создать ощущение солнечности, особенно если используются качественные лампы. Кроме того, яркие цвета стоит добавить в интерьер.

"Поднимают настроение желтый и оранжевый цвета, а еще запах. Хорошо мандарины, апельсины и лимоны положить в вазу", – заявила Алексеева.

Схожего принципа стоит придерживаться в одежде и отказаться от вещей черного и серого цветов. За счет этих правил стимулируется выработка гормона радости – серотонина.

Терапевт призвала не отказывать себе в продуктах, тонизирующих настроение. Это черный шоколад, банан или кофе. Кроме того, стоит употреблять витамин D, а также следить за уровнями витаминов C и группы B.

По мнению врача-иммунолога Анны Шуляевой, определить нехватку витаминов в организме человека можно по внешнему виду. В частности, один из маркеров – бледная кожа.

