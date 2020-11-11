Диетолог назвала самые важные витамины зимой

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Замороженные или свежие овощи, фрукты и ягоды являются главным источником витаминов и антиоксидантов. Они укрепляют иммунитет и повышают устойчивость организма в период вирусных заболеваний, рассказала диетолог Марина Макиша в интервью телеканалу "Звезда".

По словам врача, их можно заменить на сезонные продукты, например на квашеную капусту, которая содержит большое количество витамина C и полезных для кишечника бактерий.

Эксперт также напомнила о важности витамина D, нехватку которого организм испытывает зимой из-за короткого светового дня. В случае нарушения сна и депрессии нервной системе может понадобиться магний в сочетании с витамином B6, уточнила специалист.

Кроме того, диетолог посоветовала зимой включать в рацион больше белковых продуктов, таких как мясо, рыба, яйца и молоко, поскольку нехватка белка может вызвать снижение иммунитета.

Ранее врач-иммунолог Анна Шуляева заявила, что в холодные периоды года – поздней осенью, зимой и весной – в организме часто происходят различные сбои, которые свидетельствуют о нехватке витаминов. По ее словам, об этом могут свидетельствовать бледная кожа, высыпания, сухие и ломкие волосы.