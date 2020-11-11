Диетологи посоветовали женщинам не есть стоя

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Специалист в области диетологии Лорен Харрис-Пинкус назвала быстрые перекусы стоя вредной пищевой привычкой, передает News.ru.
Диетолог отметила, что правильный прием пищи должен происходить сидя с приборами. Главное, по ее словам, во время еды не торопиться, потому что в ином случае тело не сообщает мозгу, что человек поел.
Харрис-Пинкус отнесла привычку доедать за детьми на второе место по степени вреда. По ее словам, в этом случае не получается полноценно следить за своим рационом, а значит, увеличивается риск набрать лишний вес. Диетолог также посоветовала обращать особое внимание на содержание в еде питательных веществ, витаминов и минералов.
Другой специалист Келли Джонс посоветовала избегать замены полноценных обедов и завтраков батончиками и другими закусками. Она уточнила, что в них содержится небольшое количество калорий и питательных веществ.
Диетологи рекомендовали женщинам следить за достаточным содержанием белка в своем рационе, а также не использовать низкокалорийные диеты. По их словам, такая схема питания нарушает гормональный фон и может привести к нарушению менструального цикла и бесплодию.
Ранее врач-эпидемиолог Ольга Ненастина заявила, что белки – это не только "строительный материал" для клеток, но и часть структуры ферментов и гормонов, которые значительно влияют на формирование иммунного ответа.
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