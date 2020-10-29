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Общество

12:58

Диетолог рассказала о неожиданной пользе сала

общество еда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Свежее сало способствует укреплению иммунитета и терапии ряда заболеваний. Об этом заявила диетолог и генетик Людмила Гончарова в эфире телеканала Vesti Ua.

По словам специалиста, секрет кроется в животных жирах. В холодное время года они больше всего требуются организму. Кроме того, важную роль играет употребление витаминов группы А и Е.

Гончарова предложила употреблять сало в сочетании с листовым салатом и зеленью. Хорошим дополнением станут оливковое, конопляное или льняное масло и гималайская соль, уточнила она.

Специалист добавила, что в день следует есть не более 50 граммов сала. При этом подогревать его нельзя, иначе продукт лишится полезных свойств.

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная ранее объяснила, каким маслом следует пользоваться при жарке продуктов. Эксперт призвала отказаться от сливочного масла, потому что при нагревании оно выделяет опасные химические элементы.

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