Врач рассказала, какие серьезные заболевания вызывает лишний жир на животе

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Заведующая кафедрой профилактической медицины и основ здоровья НГУ им. Лесгафта, доктор медицинских наук, профессор Роза Цаллагова рассказала о возможных заболеваниях при лишнем жире в районе живота, сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам специалиста, большое количество внутреннего или висцерального жира в районе талии окутывает органы, врастает в мышцы и способствует выработке вредных веществ, вызывающих опасные заболевания.

"В первую очередь – сердечно-сосудистые (ишемическую болезнь сердца, хроническую сердечную недостаточность, инфаркт миокарда, нарушение сердечного ритма), инсулинорезистентность и сахарный диабет", – рассказала Роза Цаллагова.

Кроме этого, висцеральный жир повышает риск онкологических заболеваний. Женщины больше подвержены раку тела матки и груди, а мужчины – опухолям толстого кишечника. Жировые отложения в области живота у женщин также вызывают нарушения менструального цикла и, как следствие, – бесплодие. Мужчинам такой жир грозит снижением потенции.

Норма окружности талии здорового человека составляет 80 сантиметров у женщин и 94 сантиметра у мужчин. Превышение данных показателей – тревожный сигнал.

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