Врач рассказала, какие серьезные заболевания вызывает лишний жир на животе

Фото: depositphotos/belchonock
Заведующая кафедрой профилактической медицины и основ здоровья НГУ им. Лесгафта, доктор медицинских наук, профессор Роза Цаллагова рассказала о возможных заболеваниях при лишнем жире в районе живота, сообщает сайт "Аргументы и факты".
По словам специалиста, большое количество внутреннего или висцерального жира в районе талии окутывает органы, врастает в мышцы и способствует выработке вредных веществ, вызывающих опасные заболевания.
"В первую очередь – сердечно-сосудистые (ишемическую болезнь сердца, хроническую сердечную недостаточность, инфаркт миокарда, нарушение сердечного ритма), инсулинорезистентность и сахарный диабет", – рассказала Роза Цаллагова.
Кроме этого, висцеральный жир повышает риск онкологических заболеваний. Женщины больше подвержены раку тела матки и груди, а мужчины – опухолям толстого кишечника. Жировые отложения в области живота у женщин также вызывают нарушения менструального цикла и, как следствие, – бесплодие. Мужчинам такой жир грозит снижением потенции.
Норма окружности талии здорового человека составляет 80 сантиметров у женщин и 94 сантиметра у мужчин. Превышение данных показателей – тревожный сигнал.
Ранее солистка группы Little Big Софья Таюрская рассказала о похудении на 15 килограммов. Певица сбросила лишний вес при помощи правильного питания, при этом жесткой диеты она не придерживалась.
"Историс": как худеют российские знаменитости
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: