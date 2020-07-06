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Общество

03:41

Диетолог рассказала о похудении с помощью сала

общество еда

Фото: TASS/ZUMA

Диетолог Елена Соломатина рассказала в интервью радио Sputnik о совместимости сала и диеты.

По ее словам, жиры необходимы для нормального функционирования организма. Поэтому все дело в количестве и способе употребления сала.

"Бутерброд из цельнозернового хлеба с салом и овощами прекрасно утолит голод. С такой едой можно даже похудеть", – заявила специалист.

Она отметила, что после такого бутерброда не захочется съесть что-то высококалорийное вроде углеводов и сладостей.

При этом не стоит забывать, что сало тоже высококалорийный продукт. И если вы используете его, чтобы сбить аппетит, то важно не увлекаться.

"Для людей, склонных к лишнему весу, и тем, у кого уже повышен уровень холестерина, стоит есть не более 10 граммов в день", – добавила Соломатина.

Ранее диетолог заявил, что употребление в пищу крапивы способно повысить иммунитет и усилить регенерацию поврежденных клеток.

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