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Общество

02:01

Врач рассказал о повышении иммунитета крапивой

общество медицина еда наука

Фото: TASS/DPA/Patrick Pleul

Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал, что крапива способна повысить иммунитет и усилить регенерацию поврежденных клеток.

По его словам, крапива содержит много биоактивных веществ. В частности, флавоноиды, витамин B9 или фолиевую кислоту, а также аскорбиновую кислоту, то есть витамин С.

"Уже в силу этого она полезна для нашего обмена веществ", – объяснил доктор медицинских наук в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что нехватка витамина B9 ведет к анемии, болезням сердечно-сосудистой системы, депрессии. В то же время состояние кожи и ногтей, структура волос тоже во многом зависят от фолиевой кислоты.

Гинзбург отметил, что противопоказаний для употребления крапивы практически нет. Однако надо быть осторожнее при заболеваниях желудка: гастрите и язве.

Врач заключил, что самый интересный и традиционный способ приготовления крапивы – в супах и летних салатах.

Ранее ученые выяснили, с чем связано свойство жжения у крапивы. Оказалось, что длинные шипы растения по форме напоминают иголку инъекционного шприца.

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