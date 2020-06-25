Уровень аллергенов резко вырос в столице
Лето этого года в Москве может оказаться непростым для аллергиков. Врачи признают, что такого сильного цветения не наблюдали давно, передает телеканал Москва 24.
Подобных масштабов аллергические реакции были в городе 30 лет назад.
"Зашла ненадолго в лес погулять с собакой. Прошло буквально 3 минуты, уже чувствую, как начали слезиться глаза, чешется нос", – делится Алена Лебеда.
Девушка знает, что нужно запасаться антигистаминными препаратами, так как любая прогулка может осложниться аллергической реакцией. От аллергии на пыльцу она страдает много лет.
Так, Елена Ганкова с подобными сложностями столкнулась впервые. В результате прогулки на свежем воздухе стали для нее невыносимы. Она купила специальный респиратор.
"Надеваю, и никакая пыльца, никакие аллергические раздражители меня не беспокоят. Гуляю комфортно, дышу полной грудью", – рассказывает девушка.
Эксперты объяснили, что в этом сезоне цветение березы прошло безболезненно, а цветение злаков стало мучением для аллергиков. Все это отображается в специальном приложении. Если поставить злаки как основный аллерген, то будет показана шкала. Выяснилось, что концентрация пыльцы в воздухе начала расти 8 июня, достигнув пика через 10 дней.
Активному цветению злаковых трав способствует жаркая июньская погода. По словам врачей, из-за таких экстремальных показателей аллергия на пыльцу возникает даже у тех, кто ранее не реагировал на нее. У горожан, давно столкнувшихся с аллергией, болезнь может протекать в тяжелой форме.
"Мы опасаемся такой вещи, как астматические проявления, когда у пациента, который страдает только поллинозом и сезонным аллергическим ринитом, появляется кашель, особенно в ночные часы. Могут присоединиться одышка, чувство затрудненного дыхания, свиста, хрипа – это уже более серьезная симптоматика", – комментирует врач аллерголог-иммунолог Николай Смирнов.
Пациентам с аллергией на пыльцу специалисты рекомендовали отказаться от прогулок. Им можно выходить из дома только в дождливую погоду.
"Кроме маски, надо еще носить очки и обязательно снять линзы. При поллинозе это категорически запрещается. Если пыльца попадет под линзы, будет серьезный конъюнктивит с последствиями", – предупреждает врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
После прогулки москвичам рекомендуют промывать глаза и нос водой. Медики предупреждают, что это только первая аллергическая волна. Новый всплеск может произойти в августе, когда будет цвести сорная трава.
Ранее в Минздраве оценили риск заражения коронавирусом для аллергиков.
"Особенно важен контроль у пациентов с бронхиальной астмой, поэтому следует продолжить, а при необходимости – увеличить дозу ингаляционных кортикостероидов и комбинированных препаратов", – заявил главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог Минздрава РФ Рахит Хаитов.
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