В столице начинается пик цветения деревьев-аллергенов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В городе начинается пик цветения деревьев-аллергенов. Об этом рассказали представители ГПБУ "Мосэкомониторинг" департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы, передает Агентство "Москва".

"В Москве сразу два дерева-аллергена - береза и клен вступили в активную фазу цветения, характеризующуюся высокими концентрациями пыльцы в воздухе", – заявили в пресс-службе.



Отмечается, что около трети всех столичных деревьев представляют собой разные виды кленов.

Москвичам и гостям столицы, у которых может быть аллергия, рекомендовали для смягчения проявлений поллиноза переждать пик цветения.

Ранее сообщалось, что в Москве на две недели раньше срока начала цвести береза.