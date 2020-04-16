Врач рассказал, как уберечь себя от аллергии во время цветения

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Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал Москве 24, какие меры стоит предпринимать аллергикам в сезон цветения березы. По его мнению, они аналогичны средствам защиты, которые применяются сейчас для нераспространения вируса COVID-19.
Аллерголог сразу отметил, что ранняя весна не предполагает большой концентрации пыльцы в воздухе от цветущих растений.
"Дело не в том, что береза зацвела на две недели раньше, а дело в том, какое количество пыльцы находится в воздухе", – считает Болибок.
По его мнению, режим самоизоляции очень хорошо отразится на людях, подверженных аллергии на пыльцу, так как нет необходимости выходить на улицу, где, собственно, и находится сам аллерген. Врач советует при проветривании жилого помещения завешивать открытое окно марлей, закрепив ее канцелярскими кнопками.
При выходе на лицу Болибок рекомендует пользоваться медицинскими масками и их разновидностями, в том числе и специальными масками для аллергиков. Врач заявил, что они прекрасно защищают от пыльцы растений. Также стоит надевать очки с широкой дужкой и головной убор, особенно женщинам, чтобы пыльца не попала на волосы.
Врач считает необходимым после каждого посещения улицы тщательно промыть лицо.
Болибок советует воздержаться от употребления яблок и орехов в сезон цветения березы. Врач заявил, что именно эти продукты дают перекрестную реакцию на пыльцу дерева. Он уточнил, что их не стоит есть и в любой другой период.
"Это не только в сезон, но и круглогодично. Реакция может возникнуть зимой и в экзотических странах. Березы рядом нет, а съели яблоко – и пошла аллергическая реакция", – отметил аллерголог.
Он объяснил это тем, что у яблони, у орешника и у березы есть молекулы, похожие друг на друга, и именно они вызывают аллергическую реакцию.
Врач напомнил, что есть специальные приложения, которые отображает распространение пыльцы на карте в режиме онлайн.
"Аллергики могут видеть, какая ситуация с распространением пыльцы. Можно заранее посмотреть и принять соответствующие меры", – считает Болибок.
Ранее в департаменте природопользования и охраны окружающей среды заявили, что береза начала цвести в столице на две недели раньше срока из-за теплой погоды. В ведомстве подчеркнули, что береза – один из самых сильных аллергенов.
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