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Москва 24

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Общество

08:15

Врач рассказал, как уберечь себя от аллергии во время цветения

общество эксклюзив

Фото: depositphotos/AllaSerebrin

Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал Москве 24, какие меры стоит предпринимать аллергикам в сезон цветения березы. По его мнению, они аналогичны средствам защиты, которые применяются сейчас для нераспространения вируса COVID-19.

Аллерголог сразу отметил, что ранняя весна не предполагает большой концентрации пыльцы в воздухе от цветущих растений.

"Дело не в том, что береза зацвела на две недели раньше, а дело в том, какое количество пыльцы находится в воздухе", – считает Болибок.

По его мнению, режим самоизоляции очень хорошо отразится на людях, подверженных аллергии на пыльцу, так как нет необходимости выходить на улицу, где, собственно, и находится сам аллерген. Врач советует при проветривании жилого помещения завешивать открытое окно марлей, закрепив ее канцелярскими кнопками.

При выходе на лицу Болибок рекомендует пользоваться медицинскими масками и их разновидностями, в том числе и специальными масками для аллергиков. Врач заявил, что они прекрасно защищают от пыльцы растений. Также стоит надевать очки с широкой дужкой и головной убор, особенно женщинам, чтобы пыльца не попала на волосы.

Врач считает необходимым после каждого посещения улицы тщательно промыть лицо.

Меры предосторожности сейчас аналогичны тем средствам защиты, которые предполагает коронавирусная инфекция: маска, очки, головной убор, почаще умываться.
Владимир Болибок
врач – аллерголог-иммунолог


Болибок советует воздержаться от употребления яблок и орехов в сезон цветения березы. Врач заявил, что именно эти продукты дают перекрестную реакцию на пыльцу дерева. Он уточнил, что их не стоит есть и в любой другой период.

"Это не только в сезон, но и круглогодично. Реакция может возникнуть зимой и в экзотических странах. Березы рядом нет, а съели яблоко – и пошла аллергическая реакция", – отметил аллерголог.

Он объяснил это тем, что у яблони, у орешника и у березы есть молекулы, похожие друг на друга, и именно они вызывают аллергическую реакцию.

Врач напомнил, что есть специальные приложения, которые отображает распространение пыльцы на карте в режиме онлайн.

"Аллергики могут видеть, какая ситуация с распространением пыльцы. Можно заранее посмотреть и принять соответствующие меры", – считает Болибок.

Ранее в департаменте природопользования и охраны окружающей среды заявили, что береза начала цвести в столице на две недели раньше срока из-за теплой погоды. В ведомстве подчеркнули, что береза – один из самых сильных аллергенов.

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