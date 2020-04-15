Врач рассказал, почему коронавирус опасен для аллергиков

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Москвой 24 подтвердил, что люди с аллергией на цветение находятся в зоне риска заражения коронавирусом. По его мнению, аллергия на пыльцу может стать крайне опасным фактором в условиях пандемии COVID-19.
По его мнению, если у человека воспалена слизистая, то вирус ему подхватить проще, чем здоровому человеку.
"Человек становится более уязвим для вирусной респираторной инфекции. Ему, конечно, нужно беречься", – отметил врач.
Он также назвал крайне опасным для людей с аллергией на пыльцу осложнение в виде бронхиальной астмы. В условиях пандемии, по мнению врача, это может вызвать серьезные осложнения.
"Когда пыльца проникает глубже, возникает воспаление, спазм бронхов. В нынешних условиях, в условиях пандемии, это достаточно опасно. Если человек заболевает еще и коронавирусом, то развитие легочных осложнений может наступить быстрее и сильнее", – заявил Болибок.
Специалист призывает тех, у кого стоит диагноз "бронхиальная астма", строго придерживаться всех предписаний врача во время сезонного лечения.
"Нужно все предписания врача, которые есть сейчас, очень строго исполнять, не ставить под угрозу свое здоровье", – рекомендует аллерголог.
Ранее академик РАН, председатель Российского респираторного общества Александр Чучалин также заявил, что в Москве начинается период сезонной аллергии, которая может дать осложнения в условиях распространения коронавируса.
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