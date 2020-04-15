Назван основной симптом, отличающий коронавирус от простуды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Американские ученые выяснили, что отличить коронавирус от простуды можно по отсутствию насморка, сообщает РИА Новости.
Согласно исследованию, ключевым симптомом COVID-19 на ранних стадиях считается потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
Специалисты отмечают, что коронавирусная инфекция не связана с симптомами, которые обычно свойственны вирусной простуде, такими как заложенность носа или образование слизи. Кроме того, это позволяет легко отличить COVID-19 от сезонной аллергии.
Потеря же обоняния при отсутствии других симптомов, связанных с носовой полостью, говорит о том, что пациента необходимо изолировать и протестировать на коронавирус.
За последние сутки в столице зафиксировано 3 388 новых случаев коронавируса. В целом в 84 регионах России нарастающим итогом зарегистрировано 24 490 случаев заражения. Это на 16,1% больше, чем днем ранее.
За прошедшие сутки выписаны 292 человека, 189 из них – в Москве. За весь период выздоровели 1 986 человек.
29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Также разрешено гулять с домашними животными (на расстоянии не более 100 метров от дома), выносить мусор и совершать поездки до места работы (для тех, кто обязан ее посещать).
С 15 апреля в Москве начали действовать цифровые пропуска для передвижения по городу. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.
При оформлении заявки можно использовать домен nedoma.mos.ru. Кроме того, получить пропуск для передвижения по городу с использованием личного или общественного транспорта можно по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377.
Правила личной гигиены в период эпидемии
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