В России зафиксировано 3388 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

За последние сутки в России зафиксировано 3388 новых случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 65 регионах. Больше всего заражений пришлось на Москву – 1774.

В Московской области заразились 272 человека, в Мурманской области – 137, в Санкт-Петербурге – 130, в Ленинградской области – 108, в Коми – 97, в Ингушетии – 56, в Смоленской области – 51, в Нижегородской области – 47, во Владимирской и Тульской областях – 45, в Тверской области – 42, в Чечне – 41. в Курской области – 31.

В Республике Марий Эл зарегистрировано 27 случаев заражения, в Пермском крае – 27, в Ивановской области – 25, Калужской области – 25. В Краснодарском крае – 24, в Хабаровском крае – 23, в Брянской области – 22, в Ставропольском крае – 20, Башкирии – 20, Ульяновской и Тюменской области – 18, в Астраханской области и Новосибирской области – по 17, в Пензенской области – 16, Ханты-Мансийском АО – 15, в Чувашии – 13, в Кировской области – 13.

В Ярославской и Свердловской области – по 12, в Липецкой области и Красноярском крае – по 11, в Костромской области – 9 , в Удмуртии – 8, в Воронежской области, Карачаево-Черкесии, Саратовской области, Ямало-Ненецком АО, Республике Саха – по 7. В Псковской области, Ростовской области, Курганской области, Бурятии и Хакасии – по 6.

В Калининградской области заразились 5 человек. Столько же – Дагестане. В Белгородской области, Карелии и Приморском крае – по 4, в Калмыкии, Челябинской области, Алтайском крае – по 3, в Вологодской области, Омской области, Крыму – по 2. В Ненецком автономном округе, Волгоградской области, Оренбургской области, Кемеровской области, Сахалинской области, Чукотской АО и Севастополе – по 1.

В целом в 84 регионах России нарастающим итогом зарегистрировано 24 490 случаев заражения. Это на 16,1% больше, чем днем ранее. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 292 человека, 189 из них – в Москве. За весь период выздоровели 1 986 человек.

За сутки умерли 28 пациентов, 11 из них – Москве, трок – в Дагестане, по двое – в Московской области, Башкирии, Калмыкии и Псковской области, по одному – в Санкт-Петербурге, Бурятии, Пензенской области, Тюменской области, Белгородской области и Астраханской области. За весь период по России умерли 198 человек.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Также разрешено гулять с домашними животными (на расстоянии не более 100 метров от дома), выносить мусор и совершать поездки до места работы (для тех, кто обязан ее посещать).

С 15 апреля в Москве начали действовать цифровые пропуска для передвижения по городу. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.

При оформлении заявки можно использовать домен nedoma.mos.ru. Кроме того, получить пропуск для передвижения по городу с использованием личного или общественного транспорта можно по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377.

