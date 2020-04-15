Собянин заявил о необходимости автоматизированной проверки пропусков в метро

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Сергей Собянин попросил ГУВД организовать работу в метрополитене так, чтобы проверки пропусков не приводили к скоплению очередей. Об этом мэр написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Утром из-за проверочных мероприятий, проводимых ГУВД, в метро образовались очереди, что в нынешней ситуации очень критично. Переговорил с начальником ГУВД, попросил организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей", – написал Собянин.

По словам мэра, сейчас в метро очереди устранены, а работа нормализована.

"Но в дальнейшем надо будет переходить к автоматизированному контролю. Продумаем, как это сделать", – заключил Собянин.

Спецпропуска начали действовать в городе в среду, 15 апреля. Их выдача москвичам началась 13 апреля. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей.

"Мосгорсправка": как оформить пропуск

При оформлении заявки можно использовать домен nedoma.mos.ru. Кроме того, получить пропуск для передвижения по городу с использованием личного или общественного транспорта можно по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377.

Ранее сообщалось, что 900 тысяч цифровых пропусков аннулируют из-за некорректных данных.