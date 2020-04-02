Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Власти Москвы продлили ограничения по коронавирусу до 1 мая. Продлено временное закрытие ресторанов, кафе, столовых и иных заведений общепита. Об этом сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.

"В Москве сложилась наиболее сложная ситуация по распространению коронавирусной инфекции. Поэтому все ранее введенные ограничения будут продлены до 1 мая 2020 года. Жители города по-прежнему должны соблюдать режим самоизоляции", – заявил глава города.

В соответствии с указом мэра Москвы магазины непродовольственных товаров, рестораны, спортивные клубы и аналогичные заведения, деятельность которых была ранее приостановлена, останутся закрытыми.

По словам Собянина, москвичи проявили ответственную гражданскую позицию и не выходили на улицу без необходимости. Мэр объяснил, что благодаря этому речь о введении пропусков для передвижения по городу пока не идет.





Сергей Собянин мэр Москвы К этому вопросу мы вернемся либо при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации, либо в случае роста количества нарушений домашнего режима. Очень хочется надеяться, что в итоге не произойдет ни того, ни другого.

На данный момент режим самоизоляции в Москве действует для всех жителей города. В группе наиболее высокого риска – граждане старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями. Волонтеры помогут пожилым людям с продуктами и лекарствами, а столичные власти перечислят единоразовые социальные выплаты – 2 тысячи сейчас, еще 2 тысячи после 14 апреля.

Соблюдение режима самоизоляции заболевшими COVID-19 и членами их семей будет особо контролироваться с помощью современных технологий.

Также в Москве временно закрыты общественные пространства и парки. До 1 мая 2020 года горожанам будут недоступны 55 зеленых зон.

Проездные билеты и остаток по ним, неиспользованные из-за режима самоизоляции, будут компенсированы. Срок действия проездных документов продлят после 1 мая при условии, что за период самоизоляции по транспортным картам будет сделано не более 6 поездок. Данные условия применяются и к оплаченным школьным и студенческим проездным.

В России сейчас зарегистрировано 3548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах. Выписаны по выздоровлении за сутки 45 человек, 25 из них – в Москве. Итого выписаны из больниц 235 человек.

Под наблюдением врачей в РФ из-за подозрения на заражение коронавирусом остается более 215,5 тысячи человек.

