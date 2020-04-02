Под наблюдением в РФ из-за коронавируса остается более 215,5 тыс человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Более 215,5 тысячи человек находятся под наблюдением врачей в РФ из-за подозрения на заражение коронавирусом. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора.
"Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находился 361 021 человек, по состоянию на 01.04.2020 под контролем остаются 215 514 человек", – говорится в сообщении.
В ведомстве также подчеркнули, что было проведено более 536 тысяч лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, в том числе и прибывшим из других стран.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в 29 регионах России подтвердили 771 новый случай коронавирусной инфекции. Большинство случаев заражения зарегистрировано в Москве – 595.
Всего в России зарегистрировано 3548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах. Выписаны по выздоровлении за сутки 45 человек, 25 из них – в Москве. Итого выписаны из больниц 235 человек. В мире заражено уже более 827 тысяч человек, свыше 40 тысяч скончалось.
29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по столице для предотвращения масштабного распространения коронавируса. Квартиру разрешается покидать только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.
Также жителям Москвы разрешается выгулять собаку, выбросить мусор или добраться до работы. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра. Такие же меры ввели в Подмосковье, а затем и в других регионах России.
Как московские врачи лечат больных коронавирусом на дому
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